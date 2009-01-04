  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

خانزادی صداگذاری "سایه وحشت" را انجام می‌دهد

خانزادی صداگذاری "سایه وحشت" را انجام می‌دهد

اسحاق خانزاد صداگذار فیلم سینمایی "سایه وحشت" به کارگردانی عماد اسدی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فیلم سینمایی اسدی در ژانر وحشت ساخته شده و مهران قدکچیان تدوین آن را انجام داده است. کارن همایونفر هم موسیقی متن فیلم را می‌سازد.

پس از طی مراحل فنی "سایه وحشت" برای شرکت در جشنواره فجر آماده می‌شود. شهاب حسینی، شیلا خداداد و ماه‌چهره خلیلی در فیلم بازی می‌کنند که فرج حیدری فیلمبردار و حسن زاهدی صدابردار آن بوده‌اند.

این فیلم به روش HD فیلمبرداری شده است. ثقفی در مقام کارگردان فیلم‌های سینمایی "فوتبالیست‌ها" و "جان‌سخت" را در کارنامه دارد و "سایه وحشت" نخستین تجربه تهیه‌کنندگی او است.

کد مطلب 811956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها