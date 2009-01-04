به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فیلم سینمایی اسدی در ژانر وحشت ساخته شده و مهران قدکچیان تدوین آن را انجام داده است. کارن همایونفر هم موسیقی متن فیلم را می‌سازد.

پس از طی مراحل فنی "سایه وحشت" برای شرکت در جشنواره فجر آماده می‌شود. شهاب حسینی، شیلا خداداد و ماه‌چهره خلیلی در فیلم بازی می‌کنند که فرج حیدری فیلمبردار و حسن زاهدی صدابردار آن بوده‌اند.

این فیلم به روش HD فیلمبرداری شده است. ثقفی در مقام کارگردان فیلم‌های سینمایی "فوتبالیست‌ها" و "جان‌سخت" را در کارنامه دارد و "سایه وحشت" نخستین تجربه تهیه‌کنندگی او است.