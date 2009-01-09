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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

"خروس‌خوان" یاشار کمال سر می‌رسد

"خروس‌خوان" یاشار کمال سر می‌رسد

جلد سوم سه‌گانه قصه‌های جزیره با عنوان "خروس‌خوان" نوشته یاشار کمال با ترجمه علیرضا سیف‌الدینی به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "خروس خوان" جلد سوم از سه‌گانه‌ای است که نویسنده مطرح ترک در آن به روایت داستانهای روستاهای دور در کشورش می‌پردازد.

دو جلد پیشین این کتاب "بنگر فرات خون است" و "آب خوردن مورچه" نام دارد و نویسنده در آنها روایتگر فاجعه‌ای است که در آن میلیونها انسان به علت درگیریهای قومی از سرزمین مادری‌شان رانده و به سرزمین بیگانه تبعید شدند.

این کتاب احتمالا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 88 توسط نشر ققنوس عرضه می‌شود. مجموعه خاطرات "همه دوستان من" نوشته رضا کرم‌رضایی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون از کتابهایی است که این نشر به تازگی منتشر کرده است.

این مترجم و مدرس تئاتر در این کتاب به بیان خاطرات خود از دوران کودکی تا نقشهایی که در سینما و تلویزیون ایفا کرده پرداخته است. کرم رضایی پیش از این نیز ترجمه نمایشنامه "توراندخت" را از سری آثار برتولت برشت در انتشارات ققنوس منتشر کرده بود.

همچنین مجموعه داستان کوتاه "هولا هولا" نوشته ناتاشا امیری در 191 صفحه نیز توسط این نشر به تازگی بازنشر شده است. چاپ اول این کتاب توسط انتشارات "نیم‌نگاه" منتشر شده بود.

کد مطلب 811958

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