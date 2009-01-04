به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفجر، شیخ حسن صفار از علمای شیعه عربستان طی سخنانی به مناسبت ایام محرم به زنده نگه داشتن این ایام اشاره کرد و گفت: قیام امام حسین (ع) نقش مهمی در زندگی امت اسلامی داشته و منجر به اشاعه روح ظلم‌ستیزی و مبارزه با ستم شده و همه را به آزادی و آزادگی در جهان دعوت می‌کند.

این عالم شیعی یادآور شد: منبر از قدیم‌الایام جایگاهی برای فرهنگ‌سازی دینی و اجتماعی بوده است و در اشاعه فضایل اخلاقی نقش بسیاری داشته است. امروز نیز با توجه به اینکه در دهه ماه محرم هستیم، باید از منبر امام حسین (ع) به عنوان جایگاهی برای بیان فضایل، مصائب و سیره اهل بیت استفاده کنیم. مسائل بسیاری در عقیده، فقه، تفسیر، اخلاق و برخی از مفاهیم و ارزشهای دینی وجود دارد که زمینه‌های پیشرفت امتهای مسلمان به‌ویژه شیعه را فراهم کرده است.

وی در ادامه خواستار توسعه و اشاعه منبر امام حسین (ع) و تبیین قیام عاشورا شد و افزود: آنچه که در منبر امام حسین (ع) گفته می‌شود باید با شرایط فعالی و کنونی متناسب باشد و چیزی را مورد توجه قرار دهد که دغدغه و مورد توجه امروز مسلمانان دنیا است.

شیخ صفار در ادامه به رشادتهای سیدالشهدا (ع) در مقابل دشمنان اشاره کرد و از ملت فلسطین خواست تا از سنت نبی اکرم (ص) و امام حسین (ع) در مبارزه با دشمنان پیروی کنند تا پیروز شوند.