سونامی ضد اسرائیلی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار باقرزاده در خصوص اقداماتی که جهان اسلام می تواند برای مقابله با تجاوزات صهیونیستها به غزه انجام دهد با تقدیر ازحرکتهای مردمی انجام شده درسراسر جهان اسلام، گسترش راهپیماییها وتبدیل آنها به یک راهپیمایی گسترده از محورهای مختلف در سراسر کشورهای اسلامی را از دیگر راههای فشار بر صهیونیسم و حامیان آن عنوان کرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس محور هند، پاکستان، ایران، عراق و اردن را یک محور و محور جمهوری آذربایجان، ترکیه، سوریه به اردن را از دیگر محورهای راهپیمایی سراسری مردم جهان اسلام برای ایجاد یک حرکت توفنده به منظور فشار بر عوامل صهیونیسم برشمرد.

باقرزاده حرکت مردمی از مغرب، مراکش، الجزایر، لیبی، سودان به مصر و همچنین حرکت مردمی مسلمانان و آزادگان اروپایی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک و ایتالیا را نیز ازدیگر محورهای جغرافیایی برای ایجاد یک سونامی قوی مردمی به منظور در مخاطره قرار دادن رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه کمک به مظلومان غزه به اراده جمعی نیاز دارد، تاکید کرد که اگر اراده دولت های اسلامی به نقطه واحدی برسد تصمیم گیری در این مسئله آسان خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از جمله تاکتیک هایی که جهان اسلام برای کمک به مظلومان فلسطینی لازم دارد را بهره گیری از نفت به عنوان عامل قوی فشار بر حامیان اروپایی و آمریکایی صهیونیست ها در این جنگ نابرابر دانست.

وی با اشاره به وابستگی غربی ها به نفت و منابع انرژی کشورهای مسلمان خواستار قطع صادرات نفت به حامیان رژیم صهیونیستی در سراسر جهان شد.

باقرزاده همچنین با اشاره به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی درهشتمین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در تهران برای ایجاد قدرت بازدارنده جهان اسلام، خواستار تحقق ارتش جهان اسلام برای دفاع از مواضع مظلومان شد.