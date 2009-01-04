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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

دومین دوره کارگاه نمایشنامه نویسی در بوشهر آغاز به کار کرد‏

بوشهر - خبرگزاری مهر: مربی هنری مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوشهر گفت: پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره کارگاه نمایشنامه نویسی، دومین دوره این کارگاه از امروز در مرکز شماره 2 کانون بوشهر کار خود را آغاز کرد.

حمیده ناجی بعد از ظهر امروز در حاشیه برگزاری این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: در دور اول سه نمایشنامه از اعضاء کانون استان بوشهر به تهران ارسال شد که یک نمایشنامه با کسب عنوان برگزیده موفق شد به وبلاگ اختصاصی کارگاه نمایشنامه نویسی معاونت فرهنگی راه یابد.

وی برگزاری این کارگاه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دوره آموزش نمایشنامه نویسی باعث کسب مهارت و آشنایی اعضاء کانون با جزئیات فنی کار شده است.

ناجی ضمن دعوت از دانش آموزان بوشهری برای عضویت در مراکز کانون و شرکت در این دوره ها افزود: این دوره باعث تقویت قلم کودکان و نوجوانان در نمایشنامه نویسی و آشنایی آنان با نمایشنامه های برتر جهان خواهد شد.

کد مطلب 811983

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