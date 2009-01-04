دومین دوره کارگاه نمایشنامه نویسی در بوشهر آغاز به کار کرد‏

حمیده ناجی بعد از ظهر امروز در حاشیه برگزاری این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: در دور اول سه نمایشنامه از اعضاء کانون استان بوشهر به تهران ارسال شد که یک نمایشنامه با کسب عنوان برگزیده موفق شد به وبلاگ اختصاصی کارگاه نمایشنامه نویسی معاونت فرهنگی راه یابد .

وی برگزاری این کارگاه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دوره آموزش نمایشنامه نویسی باعث کسب مهارت و آشنایی اعضاء کانون با جزئیات فنی کار شده است .