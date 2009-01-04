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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

از سوی وزارت بهداشت؛

اسامی محصولات غذایی غیر مجاز اعلام شد

اسامی محصولات غذایی غیر مجاز اعلام شد

اسامی تعدادی از محصولات غیربهداشتی به منظور برخورد قانونی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با تولید کنندگان و عرضه کنندگان این محصولات اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیکینگ پودر با نام تجاری نگین به دلیل عدم اخذ پروانه ساخت، لاوک گل کامو و عرقیات گیاهی و گلاب با نام تجاری نوشبه به دلیل عدم تمدید پروانه ساخت و عدم رعایت شرایط GMP در واحد تولیدی غیرمجاز اعلام شد.

بر پایه این گزارش، استفاده از نان شرکت تعاونی نانوایان تهران با شماره ثبت 12966 به علت نداشتن پروانه ساخت یا شناسه نظارت و اقدام به تولید و بسته ‌بندی بدون رعایت مفاد قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، نان خشک ماشینی بهنان مشهد به علت ابطال پروانه‌ های تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی، رب انار و آبغوره با نام تجاری دادفر و گلباران به دلیل نداشتن پروانه‌های لازم، مکمل پروتئینی گیاهی با نام تجاری صدر به علت فقدان پروانه ‌های لازم، لواشک با نام تجاری انارک به علت نداشتن پروانه ساخت ممنوع است.

همبرگر و کباب لقمه شرکت فرآورده ‌های گوشتی شکوهیه با نام تجاری 808 به علت اتمام اعتبار پروانه ساخت، ‌عدم نظارت و حضور مسئول فنی، استفاده از مواد اولیه مناسب و غیر بهداشتی، عدم رعایت فرمول ساخت، عدم فعالیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و وضعیت نامطلوب بهداشتی محیط کارخانه، غیربهداشتی و غیر قابل مصرف هستند.

بنابراین گزارش طی نامه ‌ای از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، این دانشگاهها موظف شدند در صورت مشاهده این اقلام غیر بهداشتی، اقدامات قانونی را به عمل آورند.

کد مطلب 811987

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