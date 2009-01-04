مدیران جدید شبکه تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه با تقدیر از زحمات محمد حسامپور در مدیریت تامین برنامه و پخش، علیرضا نیکاندیش مدیر تامین برنامه و علیرضا فارسیجانی مدیر پخش شبکه تهران معرفی شدند.
همچنین با تشکر از سیدکاظم میرهاشمی به عنوان قائممقام گروه اجتماعی، حسامپور به سمت مدیر گروه اجتماعی و میرهاشمی به سمت مدیر گروه تازهتاسیس دانش و اقتصاد شبکه تهران منصوب شدند.
مجید رجبی معمار مدیر شبکه تهران در این مراسم ضمن برشمردن وجوه و اهمیت کار رسانهای و نقش و تاثیر برنامهها در جامعه به ویژه خانوادهها، ضرورت دقت و توجه بیشتر برنامهسازان و مدیران در ساخت و تولید و ارائه برنامه را یادآور شد.
وی در ادامه بر ضرورت جدیت و قطعیت در تصمیمگیریها اشاره کرد و افزود: با توجه به ویژگیهای ایام پیش رو از جمله دهه فجر، نوروز و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، باید با دقت بیشتر به این حوزهها پرداخت.
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