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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۰

با حضور سید محمد خاتمی/

مراسم سوگواری امام حسین(ع) در خانه هنرمندان برگزار می‌شود

مراسم سوگواری امام حسین(ع) در خانه هنرمندان برگزار می‌شود

آیین سوگواری امام حسین (ع) و بزرگداشت فرهنگ عزتمند عاشورا با حضور رئیس مؤسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که شبهای نهم و دهم محرم در محل خانه هنرمندان برگزار می‌شود اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه در کنار هم به تکریم حماسه عاشورا می پردازند.

سخنرانان این مراسم در شب تاسوعا، حجت الاسلام محمدرضا نورالهیان و در شب عاشورا حجت الاسلام سید محمد خاتمی خواهند بود.

این مراسم بعد از اذان مغرب و عشا (18:30 تا 22) در محل خانه هنرمندان در باغ هنر واقع در خیابان طالقانی برگزار می شود .

کد مطلب 811992

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