به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که شبهای نهم و دهم محرم در محل خانه هنرمندان برگزار میشود اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه در کنار هم به تکریم حماسه عاشورا می پردازند.
سخنرانان این مراسم در شب تاسوعا، حجت الاسلام محمدرضا نورالهیان و در شب عاشورا حجت الاسلام سید محمد خاتمی خواهند بود.
این مراسم بعد از اذان مغرب و عشا (18:30 تا 22) در محل خانه هنرمندان در باغ هنر واقع در خیابان طالقانی برگزار می شود .
آیین سوگواری امام حسین (ع) و بزرگداشت فرهنگ عزتمند عاشورا با حضور رئیس مؤسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که شبهای نهم و دهم محرم در محل خانه هنرمندان برگزار میشود اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه در کنار هم به تکریم حماسه عاشورا می پردازند.
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