به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که شبهای نهم و دهم محرم در محل خانه هنرمندان برگزار می‌شود اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه در کنار هم به تکریم حماسه عاشورا می پردازند.



سخنرانان این مراسم در شب تاسوعا، حجت الاسلام محمدرضا نورالهیان و در شب عاشورا حجت الاسلام سید محمد خاتمی خواهند بود.



این مراسم بعد از اذان مغرب و عشا (18:30 تا 22) در محل خانه هنرمندان در باغ هنر واقع در خیابان طالقانی برگزار می شود .