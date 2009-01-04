بخشی از مرز سیستان و بلوچستان پایلوت انسداد مرزها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار احمدرضا رادان ظهر امروز در حاشیه همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی استان زنجان افزود: در اجرای این طرح، مرزهای غربی و شرقی کشور از جمله استانهای آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان به دیوارهای بتونی، کانال، خاکریز، سیم خاردار، دوربین و رادارهای کنترلی مجهز خواهند شد.

وی با اشاره به اختصاص بودجه در دولت نهم برای جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق اظهار امیدواری کرد: با اختصاص بودجه مناسب، نیروی انتظامی بتواند وضعیت مرزهای کشور را به وضعیت قابل قبول برساند.

سردار رادان افزود: با اقدامات نیروی انتظامی از ورود و خروج کالاهای قاچاق در مرز کردستان نزدیک به 50 تا60 درصد و در مبادی ورودی استان آذربایجان غربی 65 تا70 درصد جلوگیری شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی ناجا در ادامه با اشاره به شهادت همه گروگانهای نیروی انتظامی در پاسگاه شمسر گفت: کل گروگانهای این پایگاه به شهادت رسیدند و هم اکنون تیم هایی برای برگردان اجساد این شهدا فعال شده اند.

سردار رادان تاکید کرد: انتقام خون شهدای "پاسگاه شمسر" طی چند عملیات گرفته شده است و در آینده خبرهای بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح برنامه های نیروی انتظامی در ماه محرم پرداخت و افزود: نیروی انتظامی در دو بخش ویژه روان سازی ترافیک و امنیت هیئات مذهبی برنامه هایی را اجرا می کند تا ساز و کارهایی برای انتظام بخشی دراین ایام فراهم شود.

سردار رادان گفت: در بحث ترافیک، اقدامات خاصی به خصوص در استانهایی که سطح دسته رویها بیشتر از حد معمول است، انجام می شود و با ایجاد محدودیتهای عبور و مرور در برخی خیابانها، وضعیت ترافیک کنترل می شود.

وی یادآور شد: ایستگاههای صلواتی که بیرون از تکایا و هیئتهای مذهبی مستقر می شوند باید با عوامل راهنمایی و رانندگی هماهنگ شوند تا از ایجاد ترافیک و راهبندان در خیابانها جلوگیری شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با بیان اینکه همکاری هیئتهای مذهبی در سال جاری همیاران محرم برای تعامل پلیس و هیئتهای مذهبی در سراسر کشور راه اندازی شده است، افزود: به دلیل وجود دو هیئت بزرگ در زنجان "حسینیه و زینبیه اعظم"300 تا 400 همیار محرم در زنجان ساماندهی شده اند.

رادان به کاهش جرائم در ماه های رمضان و محرم اشاره کرد و اظهار داشت: جرائم خرد در ماه های رمضان و محرم سال گذشته 30 درصد کاهش داشت.

وی با بیان اینکه استفاده، نصب و حمل شمایل و تصاویری که منتسب به ائمه (ع) باشد، ممنوع است، افزود: هیئات و دسته های عزاداری می توانند به جای این شمایل، از تصاویر شهدا و بین الحرمین استفاده کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفت: راه اندازِی کاروانهای علم کشی توسط هیئتهای مذهبی، عزاداری با استفاده از زنجیرهای تیغ دار و قمه زنی ممنوع است.