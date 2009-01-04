کشتی حامل 2 هزار تن کمکهای مردم ایران به غزه می رسد

عبدالرئوف ادیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشتی اقیانوس پیما حامل کمکهای مردمی فردا وارد دریای سرخ می شود افزود: پیش بینی می کنیم این کشتی تا 4 روز آینده به دریای مدیترانه وارد شود و بعد در نزدیکی غزه به ساحل نشیند.

کشتی 2 هزار تنی حامل موادغذایی و دارویی جمعیت هلال احمر ایران 5 روز پیش از بندر عباس راهی غزه شد.

مدیرکل روابط بین الملل جمعیت هلال احمر ادامه داد: احتمال می دهیم که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی مانع تخلیه مواد غذایی و دارویی شوند ولی ما سعی خود را برای رساندن کمکهای مردمی به فلسطنیان ساکن غزه می کنیم.

کشتی حامل این محموله که تیم پزشکی و چند نماینده از رسانه های گروهی هم در آن حضور دارند مسیری را به مدت 10 تا 12 روز طی خواهد کرد و در نهایت در یکی از بنادر منتهی به غزه به ساحل می نشیند.

ادیب زاده اظهار داشت: وزارت امور خارجه کشورمان با دیپلماتهای مصری رایزنی کردند تا در صورتی که موفق به تخلیه بار در غزه نشویم کشتی اقیانوس پیما در بندر سعید مصر به ساحل نشسته و از آنجا وارد غزه شود.