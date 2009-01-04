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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

طی 4 روز آینده؛

کشتی حامل 2 هزار تن کمکهای مردم ایران به غزه می رسد

کشتی حامل 2 هزار تن کمکهای مردم ایران به غزه می رسد

مدیرکل روابط بین الملل جمعیت هلال احمر گفت: کشتی حامل 2 هزار تن کمکهای مردمی ایران به فلسطینیان تا 4 روز آینده به غزه می رسد.

عبدالرئوف ادیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشتی اقیانوس پیما حامل کمکهای مردمی فردا وارد دریای سرخ می شود افزود: پیش بینی می کنیم این کشتی تا 4 روز آینده به دریای مدیترانه وارد شود و بعد در نزدیکی غزه به ساحل نشیند.

کشتی 2 هزار تنی حامل موادغذایی و دارویی جمعیت هلال احمر ایران 5 روز پیش  از بندر عباس راهی غزه شد. 

مدیرکل روابط بین الملل جمعیت هلال احمر ادامه داد: احتمال می دهیم که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی مانع تخلیه مواد غذایی و دارویی شوند ولی ما سعی خود را برای رساندن کمکهای مردمی به فلسطنیان ساکن غزه می کنیم.

کشتی حامل این محموله که تیم پزشکی و چند نماینده از رسانه های گروهی هم در آن حضور دارند مسیری را به مدت 10 تا 12 روز طی خواهد کرد و در نهایت در یکی از بنادر منتهی به غزه به ساحل می نشیند.

ادیب زاده اظهار داشت: وزارت امور خارجه کشورمان با دیپلماتهای مصری رایزنی کردند تا در صورتی که موفق به تخلیه بار در غزه نشویم کشتی اقیانوس پیما در بندر سعید مصر به ساحل  نشسته و از آنجا وارد غزه شود.

کد مطلب 811999

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