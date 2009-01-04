نیمی از مجردهای کشور شاغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در اولین هم‌اندیشی اجلاس طلوع مهر ویژه اساتید و کارشناسان فعال عرصه ازدواج در ساری سعادت اخروی را در گرو زنده ‌نگه‌داشتن یاد و نام قیام حسینی دانست و گفت: مکتب حسینی درس‌ها و آموزه‌های فراوانی دارد که باید به‌صورت علمی به نسل جوان و آتیه ساز انتقال یابد.

وی معرفت و علاقه به خاندان اهل بیت را یکی از روش‌های مهم در انسجام کانون خانواده بیان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر کانون خانواده، کانون‌های دیگری در تربیت نسل جوان نقش موثر ایفا می‌کنند.

وی افزود: برای مصون ماندن جوانان در برابر تهاجمات فرهنگی دیگر کشورها، ضمن ارتباط بیشتر با کارشناسان اهل فن از مشاوره آنان بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان این مطلب که ۵۰ درصد طلاق‌های جوانان در سال‌های اول تا پنجم زندگی رخ می‌دهد بیان کرد: با توجه به اینکه یک سوم جمعیت کشور را نسل جوان تشکیل می‌دهند، آموزش مهارت‌های زندگی به آنان یک بحث جدی است که باید توسط کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.



وی اشتغال، مسکن و هزینه ازدواج را سه مانع اقتصادی در امر ازدواج دانست و گفت: یک چهارم موانع ازدواج سخت‌افزاری و سه‌چهارم آن نرم‌افزاری است.

قناعت با اشاره به این نکته که طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت جوان کشور 25 میلیون نفر است، تصریح کرد: ۵۰ درصد از مجردین در آستانه ازدواج کشور شاغل هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار از کاهش میزان اعتیاد و آگاهی جوانان از مضرات آن در زندگی خبر داد و افزود: کارشناسان با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و نیازهای روز آنان راهکارهای مناسب ارائه نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با راهنمایی و مشاوره‌های کارشناسان، میزان طلاق در مازندران کاهش یابد.