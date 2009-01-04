محمدعلی رامین، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر اخیر نخست وزیر عراق به کشورمان، پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو کشور را بسیار عمیق دانست و گفت: وقتی یک سرزمین با یک ملت و فرهنگ و تاریخ مشترک برای مدتی بطور مصنوعی از هم جداشوند و توسط دشمنان بین آنها فاصله بیفتد، طبیعی است که مردم این سرزمین ها به دنبال هویت مشترک خود خواهند بود.

وی افزود: اشتیاق دو دولت ایران و عراق برای گسترش روابط با یکدیگر، نماد اشتیاق تاریخی دو ملت ایران و عراق برای تحکیم پیوندهای موجود خویش است.

رامین گفت: ایران و عراق هیچ نوع جدایی عقیدتی، تاریخی و فرهنگی با هم ندارند و فاصله های موجود بین دو کشور توسط آمریکایی ها و انگلیسی ها ایجاد شده است.

این کارشناس امور بین الملل ادامه داد: استقلال گرایی ملت عراق از سلطه گران آمریکایی ، بطور طبیعی آنها را به سمت برادران ایرانی خود می کشاند، جالب است که با وجود وقوع جنگ هشت ساله بین ایران و عراق، این مقدار ظرفیت برای روابط دو کشور وجود دارد و ملتها هیچ کینه ای از یکدیگر به دل ندارند.

رامین اظهار داشت: شرایط کنونی ایجاب می کند هر دو ملت ایران و عراق اتحاد فرهنگی و عقیدتی خود را به وسیله پیوندهای اقتصادی و امنیتی بازیابی کنند و فاصله های گذشته را به سرعت رفع کنند، البته دشمنان مشترک ایران و عراق قطعا در این مسیر مانع تراشی خواهند کرد اما هوشیاری مسئولان دو کشور و پیگیری منویات مقام امامت امت این کارشکنی ها را خنثی می کند.

وی در پایان تاکید نمود: همکاری و تعامل دو کشور ایران و عراق باعث می شود که زمینه خروج اشغالگران از عراق هرچه سریع تر فراهم شود.