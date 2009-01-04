کنترل و نظارت بر آرد و نانوایی های مازندران باید نرم افزاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در استانداری سیستم نرم افزاری را در کنترل آرد بسیار مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد: نرم افزاری طراحی شود تا کنترل و نظارت آرد از حالت کنترل توسط نیروی انسانی و میدانی خارج و به صورت زیربنایی بر پایه نرم افزاری انجام شود.

وی وجود دانشگاهیان و اساتید را در کمیته فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: لازم است با فعال کردن کمیته های سه گانه نظرات و پیشنهادات بحث های کارشناسی انجام گیرد و برای تصویب مباحث کارشناسی شده تصمیم گیری شود.

قناعت گفت: دستگاه های اجرایی با نزدیک شدن به پایان سال، طرح ها و برنامه های خود را در خصوص نظارت و کنترل قیمت ارائه دهند تا کمترین تبعات از نظر هزینه و تورم دامنگیر جامعه و مردم شود.

میرقدیر رضایی مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری نیز با ارائه گزارشی میزان کالاهای قاچاق استان را ۱۴۶ مورد در ۱۱ شهر عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای قاچاق در بخش های مشروبات الکی، ‌سیگار، ‌تجهیزات پزشکی و آرایشی، ‌اشیای تاریخی، ‌فرآورده های نفتی، اسلحه شکاری، ‌موتورسیکلت، چای ایرانی و خارجی، ‌ماهواره، آلات صید غیر مجاز، دستگاه فلزیاب، آرد، لاستیک و ماهی خاویاری است.

مظلومی رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری نیز با اشاره به فعالیت ها و عملکرد این شرکت، اذعان داشت: در سال ۸۶ بالغ بر ۶/۳ میلیارد لیتر فرآورده در سطح استان توزیع شد که یارانه های تحمیلی بر هزینه های دولت در استان رقمی معادل ۲۰۰۶ میلیارد تومان بوده که ۳۹ درصد آن مربوط به یارانه بنزین موتور، ‌۳۱ درصد مربوط به نفت گاز، ‌۱۲ درصد مربوط به نفت سفید و ۱۸ درصد مربوط به نفت کوره بوده است.

وی میزان مصرف فرآورده های نفتی استان در سال ۸۶ را نسبت به سال ۸۵ در مجموع با ۲ درصد رشد اعلام کرد و گفت: میزان مصرف انرژی در استان در بخش فرآورده های نفتی سه هزار و ۶۲۷ میلیون لیتر، برق چهار هزار و ۵۲۴ مگاوات ساعت و گاز پنج هزار و ۵۰۶ میلیون مترمکعب است که در مجموع ۷۶۹ میلیارد تومان یارانه به آن تعلق می گیرد.



مظلومی میزان یارانه پرداختی در سال ۱۳۸۶ را بالغ بر دو هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: منطقه ساری در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ در مصرف بنزین ۱۴ درصد کاهش و نفت گاز ۷ درصد، مصرف نفت سفید ۵ درصد و در مصرف نفت کوره ۲۵ درصد رشد را به همراه داشت.

وی علت رشد مصرف فرآوردههای نفتی استان در سال ۸۶ را قطع و افت فشار گاز در سال گذشته بیان کرد.