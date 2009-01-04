رسانه های داخلی باید در مقابل جریان سازی ها هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام ابوالقاسم علیزاده ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان کرمان اظهار داشت: برخی از رسانه ها سعی می کنند با سیاه نمایی به انقلاب ضربه بزنند و موجودیت خود را در ضربه زدن به انقلاب می دانند و به همین جهت باید در فکر تضعیف انقلاب هستند.

وی با اشاره به اینکه برخی قلم بدست دیگران و دشمن نظام هستند، گفت: این افراد از آزاد مردی فاصله گرفته اند در حالیکه وظیفه آنها صداقت و راستی است و نباید قلم خود را به ظالمان بفروشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان افزود: امروز صهیونیست ها گلوگاه های رسانه ای در دنیا را در چنگ گرفته اند و رسانه های داخلی باید با درک این مسئله در جهت اطلاع رسانی صحیح به مردم هوشیارانه عمل کنند.

وی گفت: دشمن از صدر اسلام همیشه سعی داشته با کنترل جریان رسانه ای بیشترین ضربه را به اسلام ناب بزند که می توان در این زمینه به ممنوعیت نقل احادیث در طول یکصد سال و پس از آن جعل احادیث توسط برخی افراد و انتقال به مردم اشاره کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه جریان مرموز رسانه ای و اطلاع رسانی در طول تاریخ مشکلات فراوانی را برای بشریت ایجاد کرده است.

قائم مقام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان نیز در این جلسه گفت: امروز شاهد جنگ رسانه ای گسترده در جهان علیه اسلام هستیم که در روزهای اخیر این جنگ در کنار جنگ نظامی علیه مردم غزه تشدید شده است.

احمد سعیدی افزود: امروز همه کشورهای استکباری با هم متحد شده اند و وقایع کشتار مردم غزه را نیز در رسانه های خود منعکس نمی کنند بلکه سعی می کنند افکار عمومی دنیا را با اسرائیل همراه کنند اما خوشبختانه ملتهای دنیا بیدار شده اند و ماهیت رژیم صهیونیستی را شناخته اند.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در کرمان گفت: در استان کرمان جریان رسانه ای خاص و دارای پیچیدگی های بسیاری است که این امر در استانهای دیگر دیده نمی شود.

شاهین فرشاد تصریح کرد: به دلیل دسته بندی های سیاسی شدید در کرمان و یارگیری رسانه ای در این استان بسیاری از فعالیتهای دولت در این استان منعکس نشده است.