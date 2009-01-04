زدودن خرافه پرستی از فرهنگ عاشورایی با ارائه الگو به جامعه میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر امروز در نشستی خبری در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: جریان فرهنگی که در جامعه شکل می گیرد برگرفته از تفکر عمیق در دین است که قیام امام حسین (ع) از آن دسته است و این جریان در محرم به اوج می رسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به یک مدیریت مشخص در ارائه الگوها و ساماندهی و نظارت دستگاه های فرهنگی بر عملکرد آنها گفت: در فرهنگ مذهبی شیعیان، جریان فرهنگی امام حسین (ع) و قیام ایشان تعیین کننده خط علوی است که جایگاه ویژه آن باید به دور از خرافه پرستی در جامعه باشد.

حسینی افزود: وظیفه مهم ارگان های ذیربط در این رابطه نظارت و هدایت است و دستگاه های فرهنگی که متولی فرهنگ در جامعه هستند باید بیش از پیش زمینه انتشار فرهنگ عاشورای را در جامعه فراهم کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نیاز امروز جوانان به دنبال هویت و تعقل گرایی اظهار داشت: مداحان و سخنرانان به عنوان رهبران فرهنگی باید به جای شکل عزاداری به محتوا بپردازند.

وی با اشاره به اینکه پرهیز از خرافه یک اصل در تاریخ شیعه اظهار داشت: انحرافات و تحریفات توسط متعصبین مذهبی و برخی تفکرات القایی توسط دشمنان برای رخنه در صفوف مسلمین و اختلاف مذهبی انجام می شود.

وی در پایان گفت: مداحان و سخنرانان باید از انحرافات بپرهیزند و به اصل جریان واقعه عاشورا بپردازند.