چشم بیونیکی و کلیه پوشیدنی در رأس هرم دانش انسان بیونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، طی یک دهه اخیر دانش بیونیکی فراتر از تصورات گذشته جهش داشته است. در زیر برخی دیگر از این دستاوردهای مهم ارائه شده است.

چشم بیونیکی

فرد نابینا توانایی درک تفاوت موجود میان نور، حرکت و اشکال را دارد. استفاده از همین اصل پذیرفته شده دانشمندان و محققانی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا نظیر دانشگاه هاروارد را بر آن داشته است تا با استفاده از دوربینی مخصوص اطلاعات اولیه و ابتدایی مربوط به درک نور را ثبت کنند.

در ادامه، این اطلاعات به سیگنالهای الکترونیکی تبدیل شده و به صورت بیسیم به الکترودهای کاشته شده در چشم ارسال می شود.

این فناوری نوین می تواند راه را برای توسعه دانش چشم بیونیکی و در ادامه بازگرداندن بینایی به نابینایان هموار سازد.

لوزالمعده قابل حمل

به عقیده دانشمندان استفاده از لوزالمعده مصنوعی که قابلیت کنترل دقیق قند خون فرد را داشته و سطوح معینی از انسولین را بر مبنای نیازهای فرد تعیین می کند می تواند در چند سال آتی تحولی نوین در درمانهای پزشکی ایجاد کند.

برآورد می شود تنها چند سال دیگر این فناورین نوین به صورت انبوه و تجاری روانه بازارهای جهانی شود.

این فناوری نوین در بنیاد تحقیقات دیابت جوونایل آمریکا ارائه شده و ساختار کلی آن نیز شامل پمپ انسولینی و کنترل کننده همیشگی گلوکوز خونی است.

کلیه پوشیدنی

ایده بسیار جذابی است که در آستانه تحقق یافتن است. برای بیماران کلیوی که دچار از کارافتادگی کلیه هستند، دیالیز مهمترین نیاز روزمره به حساب می آید.

اکنون و به لطف توسعه دانش مهندسی پزشکی، کلیه مصنوعی قابل حملی ارائه شده است که در عین کوچکی می تواند به راحتی بر روی کمربند جای بگیرد.

به رغم اندازه بسیار کوچک، این کلیه خودکار پوشیدنی که در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ابداع شده است عملکردی بهتر و مؤثرتر از سامانه های فعلی دیالیز دارد. از آن گذشه فرد بیمار می تواند به صورت 24 ساعته در طول هفته از آن استفاده کند.

سلولهای مصنوعی

گاهی اوقات برای انتقال دارو به نقطه ای خاص از بدن، استفاده از قرص و تزریق کاربرد چندانی نخواهد داشت. اکنون محققان علوم مهندسی زیستی در دانشگاه پنسیلوانیا شیوه ای بهتر و کاربردی تر ارائه کرده اند.

سلولهای مصنوعی ساخته شده از پلیمرها که می توانند حرکات گلبولهای سفید خون را تقلید کنند می تواند روشی مناسب و نوین برای انتقال دارو در بدن محسوب شود.

این سلولها که به سلولهای C شهرت یافته اند دارو را مستقیما به نقطه مورد نظر در بدن بیمار منتقل می کنند و از این رو مقابله با بیماریهای نظیر سرطان با راندمان بالاتر صورت می گیرد.