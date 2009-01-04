به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای بررسی آثار تاریخی دهستان‌های شهرستان زنجان، آثار تاریخی این استان که اکثرا مربوط به دوره تاریخی و اسلامی بوده و به ندرت به دوره پیش از تاریخ تعلق دارند را شناسایی کرده است.

وی ادامه داد: با تکمیل پرونده ثبتی این آثار، پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی داده خواهد شد.

فرخی همچنین در ادامه یادآور شد: مرمت دو بنای تاریخی در شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان آغاز شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: این بناها را شامل حسینیه "ارزه خوران" و کلیسای تاریخی روستای "کلیسا" در شهرستان ماهنشان با اعتبار 500 میلیون ریال مرمت می شوند.

وی با عنوان اینکه طرح مرمت این بناها، سال گذشته تهیه و از امسال اجرایی شده است، ادامه داد: اقدامات مرمتی در بنای تاریخی کلیسا شامل آواربرداری و پیگردی جهت مشخص کردن اندام معماری مدفون، مرمت دیوارهای سنگی، بازسازی کف پس ازآواربرداری، اندود کاری و بازسازی پوشش چهار طاقی با مصالح متفاوت است.

فرخی افزود: اقدامات مرمتی دربنای تاریخی حسینیه روستای "ارزه خوران" نیز شامل کلاف کشی جبهه شرقی، آواربرداری بام جهت سبک سازی و زیرسازی آن خواهد بود.