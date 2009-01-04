غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای کمیته تیم های ملی فوتبال کشورمان عصر امروز با حضور علی کفاشیان ، مهدی تاج ، مهدی محمد نبی ، عباس ترابیان ، محمد منصورعظیم زاده ، فریده شجاعی ، فریدون معینی ، مرتضی محصص ، هاشمیان ، علیزاده و حسینی در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و اعضا در نهایت پس از بررسی شرایط گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک، غلامحسین پیروانی را به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید انتخاب کردند.

ضمن اینکه امیر حسین پیروانی هم به عنوان دستیار برادرش انتخاب شد.

پرویز مظلومی ، بیژن ذوالفقارنسب ، حمید استیلی ، محمد خاکپور، مجید جلالی ، حمید درخشان ، منصور ابراهیم زاده و ... از جمله گزینه های مطرح شده برای پذیرش سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران بودند.

تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای حضور در دور مقدماتی بازیهای المپیک 2012 لندن آماده می کند.

از سال تشکیل رسمی تیم فوتبال امید در ایران، حسن حبیبی(1370)، حاجی انور از بوسنی(1372)، یورگن گده از آلمان(1372)، حسن حبیبی(1374)، ابراهیم قاسمپور(1376)، علی پروین(1377)، ایوان کوردس(1377)، مهدی مناجاتی(1378)، برانکو ایوانکوویچ(1381)، محمد مایلی کهن(1381)، حسین فرکی(1383)، رنه سیموئز(1384) و وینکو بگوویچ(1385) هدایت این تیم را در بازی های آسیایی و مقدماتی المپیک های مختلف برعهده داشته اند.