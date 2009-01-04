" اسکودتو " الگوی لیگ حرفه ای فوتبال ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای معاونان اتحادیه فوتبال باشگاههای ایران که صبح روز یکشنبه در دفتر مرکزی آن برگزار شد، ابتدا معاونان اتحادیه فوتبال طرح پیشنهادی اتحادیه فوتبال باشگاههای ایتالیا جهت تداوم همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند.

طبق این طرح اتحادیه های فوتبال ایران و ایتالیا به شکل رسمی همکاری مشترک در راستای رشد فوتبال حرفه ای در ایران را آغاز می کنند که در این راستا روش برگزاری رقابت های اسکودتو به عنوان الگوی حرفه ای لیگ برتر ایران لحاظ می شود. ایتالیایی ها مدعی هستند با ارائه الگوی مناسب مشکلات اقتصادی موجود در فوتبال ایران را با اصلاح ساختار های موجود به صورت اصولی حل می کنند.

استفانو کایرا، ‌نماینده اتحادیه فوتبال ایتالیا که اخیرا جهت حضور در همایش خصوصی سازی به تهران سفر کرده بود، در طرح پیشنهادی به اتحادیه فوتبال جزئیات اجرای پروژه خصوصی سازی فوتبال ایران و همینطور تغییر شکل برنامه ریزی رقابت های فوتبال و اجرای مسابقات لیگ با الگو برداری از لیگ کالچو را تشریح کرده است.

طرح اولیه پیشنهاد شده از سوی اتحادیه فوتبال ایتالیا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در نشست شورای مرکزی اتحادیه فوتبال ایران با حضور مدیران باشگاهها در خصوص شکل اجرای طرح تصمیم گیری شود. مذاکرات نهایی نیز در سفر هیئت اعزامی اتحادیه فوتبال به ایتالیا صورت می پذیرد. این سفر اواسط بهمن ماه سال جاری انجام خواهد شد.

به درخواست درودگر معاون اجرایی اتحادیه فوتبال مقرر شد هیاتی متشکل از مدیران باشگاهها و اعضای اتحادیه فوتبال جهت بررسی مشکلات فوتبال کشور، موضوع خصوصی سازی و درآمدزایی در فوتبال با مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی جلسات و نشست هایی برگزار کنند. هماهنگی های مقدماتی لازم جهت انجام این جلسات صورت گرفته است.

برگزاری نخستین نشست کمیته حقوقی اتحادیه فوتبال جهت بررسی آئین نامه و قوانین فوتبال کشور دیگر موضوع جلسه روز یکشنبه بود. این نشست ساعت 8 صبح روز 25 دی ماه با حضور کارشناسان حقوقی،‌ صاحب نظران فوتبال کشور و معاونان اتحادیه فوتبال در دفتر اتحادیه برگزار می شود.

مساله بازسازی ساختمان اتحادیه فوتبال نیز از دیگر موضوعات این نشست بود. تخریب ساختمان کنونی و آغاز به ساخت ساختمان جدید اتحادیه فوتبال در همین محل پیش از پایان سال جاری آغاز می شود.