5 توافق مهم ایران و عراق درباره مسائل مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار متکی با اشاره به جهش مطلوب در مناسبات دو کشور گفت: روند مناسبات دو کشور وارد مرحله جدید شده و این مناسبات برای مرحله جهش به مرحله گسترده بر اساس مکانیزمهای جدید هماهنگی و رایزنی ها آماده شده است.

ما امیدواریم با ایجاد ساز و کارهای جدی تری در اجرایی ساختن توافقات روسا و مقامات عالیه دو کشور بتوانیم شاهد عینیت بخشیدن به تفاهمات صورت گرفته باشیم.

وزیرامورخارجه کشورمان با برشمردن زمینه ها و موضوعات اساسی مناسبات دو کشور گفت: مناسبات اقتصادی دو کشور در زمینه های خط لوله نفت، راه آهن، همکاری های بانکی، مسائل مرزی و همکاری های منطقه ای ، انرژی، موضوعات اساسی بوده که با اراده مقامات ذیربط در حال پیشرفت می باشد و ما امیدواریم با رایزنی های مستمر بتوانیم ظرفیت های جدید را در چارچوب منافع دو ملت تحقق بخشیم.

نوری مالکی با ارزیابی سطح مناسبات گفت: خوشبختانه سطح مناسبات روند مطلوب دارد، عزم جدی مقامات عراقی بر گسترش مناسبات با تمامی کشورهای منطقه و در مقدمه آن با جمهوری اسلامی ایران است و ما این اراده که خواست مردم دو کشور بوده را ترجمه خواهیم کرد و چنانچه بر سر راه مناسبات موانع نیز وجود داشته باشد با حسن نیت طرفین آن را مرتفع خواهیم کرد.

وی با اشاره به مصوبه دولت عراق پیرامون برخورد با فعالیت های گروههای تروریستی اظهار داشت: ما مصوبات دولت عراق را در خصوص حضور گروههای تروریستی اجرایی خواهیم کرد و در خصوص رفت و آمد زوار دو کشور تسهیلات مناسب تر را فراهم خواهیم ساخت.

وی در خصوص زندانیان غیر مجاز گفت : ما با مراجع ذیربط عراق سعی خواهیم کرد مشکلات زندانیان غیر مجاز را حل کنیم.

نوری مالکی درخصوص مسائل منطقه ای وهمکاری های مشترک کشورهای منطقه افزود: با توجه به تجربیات ایران در مبارزه با مواد مخدر، همکاری های مشترک ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه در مبارزه با این پدیده می تواند در خدمت صلح و امنیت کشورهای منطقه قرار گیرد.

وی حضور پیمانکاران ایرانی در عراق را با همکاری شرکت های خارجی در اجرای پروژه های بازسازی عراق بسیار مفید و سازنده قلمداد کرد و ابراز امیدواری کرد : این همکاری ها روز به روز گسترش یابد.