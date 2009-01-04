جلسه هیئت مدیره پرسپولیس فردا برگزار می شود/ در انتظار اتفاقات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رقم خوردن دو شکست پیاپی برابر تیم های ملوان بندرانزلی در تهران و ذوب آهن در اصفهان، سازمان تربیت بدنی طی نامه ای به اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.

در همین راستا قرار است عصر فردا اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در نشستی ویژه به بررسی دلایل این ناکامی ها بپردازند و نتیجه را به سازمان تربیت بدنی اطلاع دهند.

به گفته یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس در نشست فردا تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد که می تواند در پشت سرگذاشتن بحران این باشگاه تاثیر مثبتی داشته باشد.

طی روزهای گذشته خبرهایی در مورد برکناری یا استعفای داریوش مصطفوی مدیرعامل و حتی افشین پیروانی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده است که البته از سوی مسئولان باشگاه تایید نشده است.