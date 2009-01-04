  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

بدنبال ناکامی های اخیر ؛

جلسه هیئت مدیره پرسپولیس فردا برگزار می شود/ در انتظار اتفاقات جدید

جلسه هیئت مدیره پرسپولیس فردا برگزار می شود/ در انتظار اتفاقات جدید

نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس جهت بررسی دلایل ناکامی های اخیر تیم فوتبال این باشگاه فردا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رقم خوردن دو شکست پیاپی برابر تیم های ملوان بندرانزلی در تهران و ذوب آهن در اصفهان، سازمان تربیت بدنی طی نامه ای به اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.

در همین راستا قرار است عصر فردا اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در نشستی ویژه به بررسی دلایل این ناکامی ها بپردازند و نتیجه را به سازمان تربیت بدنی اطلاع دهند.

به گفته یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس در نشست فردا تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد که می تواند در پشت سرگذاشتن بحران این باشگاه تاثیر مثبتی داشته باشد.

طی روزهای گذشته خبرهایی در مورد برکناری یا استعفای داریوش مصطفوی مدیرعامل و حتی افشین پیروانی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده است که البته از سوی مسئولان باشگاه تایید نشده است.

کد مطلب 812053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها