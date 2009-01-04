غزه محل دفن صهیونیست ها خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکرم زیب ارزانی بعد از ظهر امروز در همایش بزرگداشت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر که با حضور نمایندگان امور بانوان دستگاه های اجرایی استان و هیئات مذهبی آذربایجان غربی در تالار مهدیه ارومیه افزود: رژیم صهیونیستی با کشتار مردم بی گناه در غزه، سرآغاز نابودی خود را رقم زده، چرا که انزجار و نفرت تمام مردم آزاده جهان را برانگیخته است.

وی اظهار داشت: خط سرخ شهادت از عاشورا آغاز شده و بسیاری از اهداف جمهوری اسلامی ایران را نیز همین شهادت طلبی در سطح جهان پیش می برد.

وی ادامه داد: خط سرخ شهادت خط بطلانی بر روی تمامی سیاست های دشمن می زند و همین شهادت طلبی جوانان غزه، سرنوشت تلخی را برای صهیونیست ها و حامیانش رقم خواهد زد.

زیب ارزانی با اعلام اینکه هر قطره خونی که در غزه بر زمین ریخته می شود تداوم بخش مبارزات علیه نظام های استکباری و صهیونیست ها خواهد بود افزود: راه بازگشتی وجود ندارد و صهیونیزم بین المللی با دامن زدن به نسل کشی در غزه، زمینه سقوط خود را فراهم کرده است.

وی در بخش دیگری به ضرورت احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: دلیل نامگذاری دهه اول محرم الحرام به نام هفته احیاء امر به معروف به این دلیل است که امام حسین (ع) برای احیای سنت جدش و عمل به امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: در جامعه ای که این فریضه فراموش شود ظالمان حاکم می شوند و همین موضوع ایجاب می کند که روش های صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پیاده شود.

زیب ارزانی بر رعایت اصول صحیح امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه برای افزایش تاثیرگذاری آن تاکید کرد.