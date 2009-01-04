امر به معروف و نهی از منکر مشکلات اخلاقی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ابوالقاسم نصراللهی بعد ازظهر امروز در همایش نقش بانوان در احیای امر به معروف و نهی از منکر در سالن پیامبر اعظم استاندار مرکزی افزود: عمل به امر به معروف و نهی از منکر موجب بالنده تر شدن فرهنگ اسلامی و قرآنی در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه از مهمترین انگیزه های قیام امام حسین (ع) احیای امر به معروف و نهی از منکر بود، اضافه کرد: مسئولان با برنامه ریزی مناسب زمینه را برای پررنگتر شدن این فریضه در جامعه به ویژه در ادارات و سازمانها ایجاد کنند.

وی گفت: روحانیت، نویسندگان و گویندگان نقش کلیدی برای گسترش امر به معروف و نهی از منکر و نهادین شدن این فرهنگ در جامعه دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید نقش زنان در اجرای این فریضه تبیین شود، افزود: زنان نقش موثری در عرصه ‌های مختلف اجتماعی برعهده دارند و در طول تاریخ در تبین شیوه های مختلف امر به معروف و نهی از منکر نقش جامع و فراگیری را به ثبت رسانده اند.

نصراللهی تصریح کرد: از آنجا که دشمنان خواهان ابتذال جامعه هستند زنان باید با عفت و حجاب در حفظ بنیان جامعه و خانواده تلاش کنند.

مشاور و مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی زنان را ستون خانواده خواند و گفت: تحکیم بنیان خانواده از وظایف اصلی زنان است.

اشرف جواهری افزود: سلامت خانواده در گرو امر به معروف و نهی از منکر است که باید از هر گونه افراط و تفریط جلوگیری شود و زنان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر باید آگاهی و شناخت کافی داشته باشند.

وی گفت: اولین قدم در جهت اصلاح جامعه از طریق امربه معروف و نهی از منکر با تذکر لسانی و با مهربانی انجام شود تا بواسطه آن مردم جامعه اصلاح شوند.

وی امر به معروف و نهی از منکر را از فریضه های مهم اسلامی دانست و اظهار داشت: عمل به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر یکی از اهداف مهم قیام امام حسین (ع) در کربلا است.