طرح برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اسفراینی قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه هفت با اعلام این مطلب گفت: با هماهنگی راهور منطقه هفت قصد داریم از این هفته برای کاهش بار ترافیکی منطقه طرح برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: توقف در زیر تابلوهای توقف مطلقا ممنوع، حریم ایستگاههای اتوبوس و پیاده روها و پارک دوبله از مواردی است که در صورت انجام آن به عنوان تخلف با متخلفان برخورد می شود.

اسفراینی با بیان اینکه ادارات و اماکن تجاری بسیاری در منطقه هفت وجود دارد ، تصریح کرد: به طور مثال توقف غیر مجاز خودروها در مقابل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین پارک دوبله شهروندان در مقابل ادارات و اماکن تجاری بار ترافیکی را بالا برده است که برای کاهش این مسئله طرح برخورد با متخلفین ساکن ترافیکی را اجراخواهیم کرد.

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه هفت افزود: زمانی که شهروندی خودرو خود را در خیابان دوبله پارک می کند در واقع 30 درصد یک خیابان چهاربانده از دست رفته است که عدم رعایت این مسائل موجب ایجاد ترافیک می شود.

اسفراینی روان سازی ترافیک عبوری در خیابانهای اصلی، ایمن سازی و تسهیل درعبور عابران پیاده در پیاده روهای ، افزایش کارایی و سطح مفید جلوگیری اتوبوسهای شرکت واحد در ایستگاهها، برخورد با متجاوزان به حریم خصوصی افراد و برخورد با توقف خودروها در مقابل منازل و ادارات را اهداف اجرای این طرح دانست.

وی خیابان مطهری حد فاصل خیابانهای سهروردی تا شریعتی، خیابان شریعتی حد فاصل خیابانهای شهیدان مطهری تا بهشتی، خیابان شهید بهشتی حد فاصل خیابانهای شریعتی تا تختی، خیابان میرعماد و خیابان شهید خلیل حسینی حد فاصل خیابان های شهیدان مطهری تا بهشتی را محل های اجرای فاز اول طرح برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی عنوان کرد.

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه هفت خاطرنشان کرد: در اولین اقدام نسبت به اجرای طرح برای شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد و سپس با متخلفان برخورد خواهد شد به گونه ای که خودروی متخلف به مدت یک هفته در پارکینگ متوقف خواهد شد.