700 هزار لیتر نفت سفید در مشگین شهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر سید حمید عباداللهی بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد تامین سوخت این شهرستان در محل فرمانداری اظهار داشت: این میزان سوخت در بین مردم توزیع و ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه قطع گاز در شهرستان طی زمستان سال گذشته، مردم را با مشکلات زیادی روبرو ساخت، اضافه کرد: با وجود تاکید شرکت گاز مبنی بر عدم قطع گاز در زمستان امسال، ذخیره سازی سوخت از سوی مردم ضروری است.

عباداللهی ابراز داشت: همچنین باید تمام دستگاه های اجرایی و مسوولان این شهرستان نسبت به قطع احتمالی گاز و تامین سوخت مردم آمادگی داشته و از هم اکنون برنامه های پیشگیری و خدمات دهی خود را ارایه نمایند.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر در ادامه با انتقاد از عدم فعالیت کامل و مطلوب جایگاه های سی ان جی این شهرستان یادآور شد: مشکلات این جایگاه ها باید هرچه سریعتر بر طرف و فعال شوند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون از مجموع پنج جایگاه سی ان جی احداث و تجهیز شده در این شهرستان، یک جایگاه به صورت آزمایشی فعالیت داشته که با توجه به افزایش خودروهای دوگانه سوز جوابگوی تقاضا نیست.

عباداللهی در پایان بر ضرورت فعال سازی جایگاه های سی ان جی غیرفعال این شهرستان تاکید کرد و خواستار تعامل دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی در راه اندازی مجدد این جایگاه ها شد.

