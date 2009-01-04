با حضور آمریکایی ها آب خوش از گلوی ملت عراق پایین نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار صبح امروز نخست وزیرعراق تاکید کردند: گسترش روابط دولت عراق با همه اقوام و پیروان مذاهب مختلف در این کشور، اعتماد عمیق به مردم، گسترش و استحکام روابط با همسایگان، از عوامل حقیقی قدرت و بقای عراق به شمار می روند و دولت عراق برای تحقق اهداف خود باید به این عوامل تکیه کند و ایمان مذهبی، شجاعت و عزت نفس مردم عراق را سرمایه ای عظیم برای خود بداند.

ایشان، اعتماد ایران به نخست وزیر و دولت عراق و علاقه عمیق به مردم این کشور را یادآور شدند و افزودند: هدف ما، عزت، استقلال، آرامش و پیشرفت عراق است و هر تلاشی را که در این زمینه لازم باشد همچنان انجام خواهیم داد.

حضرت آیت الله خامنه ای حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی در عراق را منشاء اصلی مشکلات مختلف از جمله تروریسم و اختلافات داخلی دانستند و افزودند: تا وقتی آمریکایی ها در عراق باشند، آب خوش از گلوی ملت عراق پایین نخواهد رفت.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حیله گری و تلاش دولت آمریکا برای نفوذ، تحکیم سلطه و غارت منابع کشورها، برخی نگرانی ها را درباره توافقنامه آمریکا و عراق یادآور شدند و افزودند: آمریکایی ها به شدت غدار و پیمان شکن هستند؛ به گونه ای که حتی با هم پیمانان نزدیک خود در منطقه، دوستی حقیقی ندارند. بنابراین به هیچ یک از وعده های آنان نمی توان و نباید اعتماد کرد.

ایشان پایداری مدبرانه و هوشمندانه را تنها راه مقابله با حیله ها و طرح های پیچیده آمریکا و انگلیس برشمردند و افزودند: باید به مردم عراق ثابت کرد که دولت عراق حاضر نیست با ارعاب و تهدید دشمن، از مواضع و منافع ملی عراقی ها عقب نشینی کند.

رهبر انقلاب اسلامی ایجاد پایگاهی ثابت برای حضور و حاکمیت بلند مدت در منطقه را از اهداف اصلی دولت آمریکا خواندند.

درآغاز این دیدار که داوودی معاون اول رئیس جمهور نیزحضور داشت، نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را مایه خیر و برکت فراوان برای مردم عراق خواند و با اشاره به روابط برادرانه و رو به پیشرفت دو کشور گفت: توسعه این روابط در بخش های اقتصادی و سیاسی می تواند الگویی برای پیشرفت منطقه باشد.