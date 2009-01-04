دلایل انتخاب نشدن مظلومی به عنوان سرمربی تیم امید اعلام شد

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست صبح امروز با مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: ما می خواستیم به نوعی با فدراسیون تعامل کنیم که باشگاه مس هم متضرر نشود اما این تعامل صورت نگرفت تا در نهایت مانع این انتقال شویم.

وی اضافه کرد: ما از مسئولان فدراسیون فوتبال خواستیم در این چند ماه باقیمانده تا پایان لیگ، مظلومی همزمان هدایت تیم مس و امید را برعهده بگیرد و بلافاصله پس از پایان لیگ، بصورت تمام وقت هدایت تیم امید را برعهده بگیرد زیرا عقیده داشتیم در این چند ماه وی می توانست هم استعدادیابی و هم تمرینات اولیه تیم امید را طبق برنامه ریزی منسجم انجام دهد و هم هدایت مس را در مسابقات برعهده بگیرد.

مدیر عامل باشگاه مس کرمان در مورد شکست این تیم برابر استقلال خاطر نشان کرد: در این دیدار مستحق شکست نبودیم ولی بی احتیاطی بازیکنان باعث شد نتوانیم با امتیاز به کرمان باز گردیم. البته در کنار اتفاقات درون زمین، واقعا صحیح نیست که هواداران استقلال علیه مردم کرمان شعارهای بسیار زشت و ناپسندی را مطرح کنند.

برهانی نژاد با ابراز تاسف نسبت به از دست دادن امتیاز در این دیدار، در پایان گفت: سعی و تلاش ما این است که در پایان لیگ سهیمه حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم به همین دلیل هر بازی برایمان حکم فینال را دارد و نباید هیچکدام از بازی های باقیمانده را بدون امتیاز به پایان برسانیم.

پرویز مظلومی در شرایطی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان انتخاب نشد که روز پنجشنبه در گفتگویی با مهدی تاج به عنوان یکی از گزینه های اصلی هدایت تیم امید مطرح شده بود.