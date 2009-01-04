پیروانی می تواند به من کمک کند / خوب آماده نشویم برابر سنگاپور هم مشکل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از انتخاب غلامحسین پیروانی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران پیروانی را یکی از بهترین مربیان فوتبال ایران خواند و افزود: کارنامه پیروانی خیلی چیزها را نشان می دهد . او مربی ای است که نیاز به تعریف من ندارد و می تواند به خوبی تیم امید را هدایت کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه از نظرات پیروانی در این تیم استفاده خواهد کرد گفت: پیروانی می تواند به من و دیگر مربیان تیم ملی بسیار کمک کند. او در امر استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان سابقه روشنی دارد و بسیاری از بازیکنان مطرح فوتبال ایران را او معرفی کرده است.

تعطیلی های پی در پی لیگ برتر و حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی سوژه پرسش خبرنگاران از علی دایی بود که وی در پاسخ گفت: من در این خصوص صحبتی ندارم. نظر مربیان باشگاهی برای من محترم است اما فقط می خواهم بگویم تعطیلات نیم فصل در لیگ های معتبر دنیا هست و ما هم با استفاده از تعطیلی مسابقات لیگ اردوی تیم ملی را برپا کردیم.

دایی حضور تیم ملی در تورنمنت عمان و برپایی اردوی این تیم در اسپانیا را مثمر ثمر خواند و گفت: من برنامه ریز لیگ نیستم که لیگ را هر زمان خواستم تعطیل کنم ما از تعطیلات نیم فصل استفاده کردیم و تیم را برای برپایی اردو به خارج از کشور اعزام کردیم.

وی با اشاره به اردوی آتی تیم ملی فوتبال کشورمان برای بازی مقابل سنگاپور که از عصر روز چهارشنبه هفته جاری در کمپ تیم های ملی برپا می شود گفت: برای برپایی اردو در اسپانیا بهترین تعامل را با سازمان لیگ داشته ایم و سعی کردیم در تعطیلی مسابقات لیگ، اردوی خود را برپا کنیم که تیم های باشگاهی ضربه نخورند.

وی در ادامه خطاب به خبرنگاری که نوع برنامه مربیان تیم ملی را به نقد می کشید و آن را به ضرر تیم های باشگاهی می خواند گفت: اگر شما برنامه ای دارید ارائه کنید تا ما الان برای هدایت تیم ملی استفاده کنیم!

وی در خصوص برپایی اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان در آلمان و فرانسه پس از پایان مرحله مقدماتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما به غیر از این دو کشور پیشنهاد برپایی اردو در دیگر کشورها را داریم که با توجه به نیاز تیم ملی برای برپایی اردو در یکی از این کشورها اقدام خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به حضور اریش روته مولر در تهران گفت: این مربی آلمانی در تهران است و از عصر روز چهارشنبه همکاری خود با تیم ملی را آغاز خواهد کرد. او پیش ما می ماند و در تمرینات تیم ملی حضور می یابد اما هر زمان که به وجودش نیاز نبود با هماهنگی کمیته تیم های ملی به کشورش باز می گردد.

دایی در پاسخ به این سئوال که روته مولر در تیم ملی چه سمتی خواهد داشت گفت: ما در تیم ملی دستیار و کمک نداریم. همه ما یک گروه هستیم که با هم تیم ملی را هدایت می کنیم. این شما هستید که در کادر فنی تیم ملی به دنبال اسامی هستید. من باز هم می گویم ما به صورت گروهی تیم را هدایت می کنیم و من سرمربی تیم نیستم اما در مواقع ضروری برای پاسخگویی حاضرم و پاسخگو خواهم بود.

وی گفت: مولر با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد و روز چهارشنبه با پیراهن ورزشی در تمرینات تیم ملی حضور می یابد. چطور می شود از مربی ای که یکی از بهترین مدرسان دنیاست و کار برنامه ریزی تیم ملی آلمان را در مقطعی بر عهده داشته در کارهای فنی استفاده نکنیم. مگر می شود چنین مربی ای را برای ماساژ دادن به بازیکنان به تیم ملی آورده باشیم. او حتما در کارهای فنی ما را همراهی خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه تعطیلی 10 روزه مسابقات لیگ برتر بین هفته های بیست و یکم و بیست و دوم برای برپایی تمرین تیم ملی نبوده است افزود: اینکه در عاشورا و تاسوعا نمی شود بازی کرد مقصر من هستم. ما برای بازی مقابل سنگاپور فقط یک هفته اردو خواهیم داشت که از عصر روز عاشورا این اردو برپا خواهد شد.

وی خطاب به یکی از خبرنگاران گفت: برپایی اردوی یک هفته ای تیم ملی به تعطیلی دو هفته ای برپایی اردوی یک هفته ای تیم ملی را به تعطیلی 13 روزه مسابقات لیگ برتر مرتبط نکنید و با این کار افکار عمومی را تحت تاثیر قرار ندهید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در تمام دنیا مسابقات فوتبال در رده باشگاهی به صورت فشرده برگزار می شود باید در ایران نیز چنین فرهنگی ایجاد شود و تیم ها با تقویت کادر پزشکی خود بازیکنان را برای بازی در این فصل آماده کنند.

دایی اظهار داشت: در فوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و اگر درست آماده نشوید حتی ممکن است مقابل تیم سنگاپور که به ادعای شما تیمی درجه سومی در آسیاست دچار مشکل شویم.

وی در ادامه مدعی شد: اگر تیم ملی ، کره جنوبی را از تهران شکست دهد بیش از 60 تا 70 درصد از راه صعود به جام جهانی را طی خواهد کرد.

وی با تاکید بر این نکته تمام اردوهای اخیر و آینده تیم ملی و حتی دو بازی ما در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا مقابل سنگاپور و تایلند تدارکات برای بازی با کره جنوبی است تا تیم ملی با قدرت در این بازی حساس حضور یابد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همکاری مربیان باشگاهی با تیم ملی را مهم خواند و گفت: دایی هم مانند همه مربیان لیگ برتری دوست ندارد لیگ تعطیل شود. من برخلاف بیشتر مربیان گذشته اهمیت ویژه ای داده ام و همیشه سعی ام بر این بوده که بیشتر بازیکنان از دل لیگ به تیم ملی بیایند و از این به بعد نیز این تعامل بیشتر از گذشته با باشگاهها برقرار خواهد بود.

دایی خاطرنشان کرد: همانطور که من باید پاسخگوی 70 میلیون ایرانی باشم مربیان تیم های باشگاهی نیز باید پاسخگوی هواداران تیم های خود باشند. من مشکلات آنان را درک می کنم اما باور کنید گاهی اوقات تعطیلی بازیهای لیگ و نیاز به برپایی اردوهای تیم ملی از دست من خارج است.

وی برپایی اردوی تیم ملی در اسپانیا را موجب افزایش تجربه و روحیه بازیکنان خواند و گفت: اینکه در بازی روز گذشته پرسپولیس مقابل ذوب آهن خلعتبری ستاره تیمش می شود بی تاثیر از حضور این بازیکن در اردوی تیم ملی نیست این درست است که باشگاهها برای یک بازیکن زحمت می کشند اما باید قبول کرد که تیم ملی نیز تا اندازه ای نسبت به استفاده از این بازیکنانان حق دارند.

علی دایی در خاتمه با اشاره به برنامه های تیم ملی برای بازی مقابل کره جنوبی گفت: تمام بازی های اخیر تیم ملی کره جنوبی و بازیهای پیش روی این تیم را به دقت ارزیابی خواهیم کرد و با آمادگی کامل مقابل این حریف قدرتمند به میدان می رویم.