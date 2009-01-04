بسترسازی برای حضور سرمایه گذاران در توسعه شیراز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، موسوی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای شهر شیراز افزود: شیراز نیازمند حضور مناسب و زیاد سرمایه گذاران است و همه بر این موضوع نیز واقف هستند که با آغاز فعالیتهای اقتصادی در این شهر مشاغل مختلفی ایجاد شد و با ایجاد هر شغل یک فساد نیز از جامعه حذف می شود از این رو باید شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران نیز فراهم شود.

وی با اشاره به مسئله پروژه بین الحرمین شیراز نیز بیان کرد: طی روزهای گذشته گروه هایی خارج از مدیریت شهری در خصوص این پروژه اظهار نظر کرده اند و در اجرای این پروژه حرف و حدیث زیاد بوده است که تمام این مسائل موجب نارضایتی مردم می شود.

نائب رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: طی این روزها عده ای با حرفه های نسنجیده سعی می کنند یک پروژه چندین ساله و بدون حاشیه را تخریب کنند و از طرفی ما هم در حد خودمان پاسخگو هستیم.

موسوی تصریح کرد: در حال حاضر صحبتها بر سر این موضوع دو طرفه شده و مردم نیز از این بحث ها فایده ای نمی برند از این رو پیشنهاد می کنیم گروهی متشکل از شورای شهر، شهرداری، استانداری،اوقاف و تولیت تشکیل شده و بدون حاشیه سازی در این خصوص تصمیم بگیرند.