رونمایی از کتاب غزه در افتتاحیه نگارخانه ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی با بیان اینکه پردیس سینمایی ملت مجموعه‌ای فرهنگی است یادآور شد: یکی از وظایف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حمایت از فعالیت‌های هنرمندان آماتور و حرفه‌ای تجسمی و گشایش این نگارخانه از گام‌های اولیه این حمایت است. اگر بخواهیم حوزه‌های هنر پایدار و فعال باشد، باید به اقتصاد هنر نگاه جدی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری تهران باید هویت بصری داشته باشد و این مهم به نتیجه نمی‌رسد مگر آنکه هنرمندان تجسمی به مدیریت شهری کمک کنند. ایجاد فضای هنری و چرخه اقتصادی هنر یکی از کارویژه‌های گالری‌هاست که در حوزه سلیقه‌سازی و بالا بردن ذوق هنری و زیبایی‌شناختی مردم نیز مفید خواهد بود.

قائم‌مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به اینکه گالری‌ها می‌توانند در حمایت از هنرمندان نقش موثر داشته باشند و ارزش آثار آنان را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهند تصریح کرد: ارتباط با مجامع صنفی، انجمنها و NGOهای تجسمی یک وظیفه اصلی در حمایت از این حوزه است و اعلام آمادگی می‌کنیم در این مقوله هنرمندان را یاری کنیم.

سرسنگی در پایان گفت: نهضت افتتاح گالری نباید متوقف شود چرا که باید در محله‌های شهر مکانی ایجاد شود تا بخشی از روح مردم که نیازمند دیدن زیبایی است پاسخ داده شود.

در پایان این مراسم کتاب غزه رونمایی و نگارخانه پردیس ملت فعالیت رسمی خود را با نمایش آثار تصویرگری عاشورایی آغاز کرد.