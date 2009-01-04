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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

مقاومت غزه از نگاه کاریکاتوریست‌های جهان به نمایش درمی‌آید

نمایشگاه بین‌المللی مقاومت غزه با همکاری حوزه هنری و خانه کاریکاتور ایران شنبه 21 دی نگاه هنرمندان جهان را به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه شامل کاریکاتورهای هنرمندان 68 کشور است و در آن 70 اثر در ابعاد 90×90 با موضوع مقاومت غزه ارائه شده است.

مارسیو لیکه از برزیل، جتیت کاستانا از اندونزی و امید جوها از فلسطین از جمله هنرمندان حاضر در نمایشگاه کاریکاتور مقاومت غزه هستند. جوها کاریکاتوریست مطرح فلسطینی ساکن نوار غزه است و همسرش نیز در همین سرزمین به شهادت رسیده است.

نمایشگاه بین‌المللی مقاومت غزه در خانه سوره تا سوم بهمن دایر است و منتخب آثار آن از طریق پایگاه اینترنتی ایران کارتون نیز به شبکه جهانی اینترنت ارائه شده است.

کد مطلب 812121

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