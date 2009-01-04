به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه شامل کاریکاتورهای هنرمندان 68 کشور است و در آن 70 اثر در ابعاد 90×90 با موضوع مقاومت غزه ارائه شده است.

مارسیو لیکه از برزیل، جتیت کاستانا از اندونزی و امید جوها از فلسطین از جمله هنرمندان حاضر در نمایشگاه کاریکاتور مقاومت غزه هستند. جوها کاریکاتوریست مطرح فلسطینی ساکن نوار غزه است و همسرش نیز در همین سرزمین به شهادت رسیده است.

نمایشگاه بین‌المللی مقاومت غزه در خانه سوره تا سوم بهمن دایر است و منتخب آثار آن از طریق پایگاه اینترنتی ایران کارتون نیز به شبکه جهانی اینترنت ارائه شده است.