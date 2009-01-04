به گزارش خبرگزاری مهر، چهارده سایت خبری - تحلیلی با گرایش های مختلف سیاسی در بیانیه خود نوشته اند: ما پایگاههای خبری ایران اسلامی بر خود فرض می دانیم ضمن پشتیبانی رسانه ای از جریان مقاومت در غزه و فلسطین نکاتی چند را مورد توجه قرار دهیم.

1- حرکت پرشور و شعور ملت ایران و دانشجویان عزیز در پاسخ به حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب، نشان داد که این ملت قصد آن دارد که در امتحان الهی غزه پیروز و سربلند به استقامت در طریق حق ادامه دهد و همچنان عزت و شرف را به نام خود ثبت نماید در حالی که برخی از رهبران ترسو و بزدل عرب و پرمدعا در حال زد و بند بر سر حق ملت فلسطین بوده و هستند، این ملت یک تنه پرچم دفاع از حق ملت فلسطین را بر دوش خود حفظ کرده است.

2- حرکت خودجوش تمامی رسانه های کشور، جریان های سیاسی کشور، طلاب حوزه های علمیه و نهادهای دانشگاهی و دانشجویی نیز حاکی از این بود که غفلتی که حکام مرتجع عرب را تهدید می کرد در ایران اسلامی اثر نداشته است و ملت شریف ایران و فرزندان این ملت هنوز هوشیارانه و آگاه بر سر آرمان ها و اهداف اسلامی ایستادگی می کنند.

3- جامعه جهانی در حالی چشم خود را بر جنایات بزرگ رژیم صهیونیستی می بندد که شعار حقوق بشر و صلح دوستی و تلاش برای امنیت و تحقق آزادی انسانها گوش همگان را کر کرده است. به راستی ما در چه دورانی زندگی می کنیم . بیش از 150 کودک ظرف یک ماه و نیم گذشته جان خود را از دست داده و به خاک و خون کشیده شده اند و سردمداران حقوق بشر خفقان گرفته اند. آیا این جاهلیت ثانی و این نهایت افول جامعه بشری نیست؟

4- خائنان به دین خدا و انسانیت، در حالی به گرمی دستان آلوده به خون رهبران رژیم صهیونیستی را می فشارند که غزه و مسلمانان آن در سخت ترین شرایط و تحت فشار غیر انسانی ترین محدودیت ها در حال مقاومت هستند. آری در چنین شرایطی می توان مدعی شد که غزه اکنون به آزمون سخت الهی برای همه جهان اسلام تبدیل شده است.

5- حال که کودکان ، زنان و مردان غزه این گونه به خاک و خون کشیده می شوند و انسانیت، عدالت و اخلاق به دست فراموشی سپرده شده است، تمامی گروهها، احزاب و سلایق سیاسی کشور و نیز چهره های علمی و فرهنگی با اصل قرار دادن "اتحاد ملی"، جبهه ای واحد را علیه این جنایات تشکیل داده و ضمن ادامه اعلام اعتراض های خود در داخل کشور به رایزنی و گفتگو برای همراه کردن ملت ها، دولت ها، نهادهای مدنی و شخصیت های مختلف در سراسر جهان علیه این جنایت بشری را به جدیت آغاز کنند.

6- دولت نهم که به گفته خود دیپلماسی فعال و شجاعانه را همواره در پیش گرفته، شایسته است بر شدت رایزنی های بین المللی برای نجات مردم غزه و نیز اعمال تحریم ها و موضع گیری های کشورهای عربی و اسلامی و نیز سایر کشورها بیافزاید.

7- سکوت برخی رسانه های جهان یا انعکاس وارونه اخبار این رویداد، نکته است که اهالی راستین قلم و رسانه را می آزارد و شرمسارشان می سازد.

از این رو، جامعه پایگاه های خبری ایران از تمامی همکاران رسانه ای خود در سراسر جهان می خواهد فارغ از تمایلات سیاستمداران، به رسالتی که بر دوششان است عمل کنند و نگذارند که سکوت و یا تحریف آنها، همنوا با صدای بمب ها و موشک ها، مانع از رسیدن ندای مظلومیت کودکان و زنان و مردان بی دفاع غزه به جهانیان باشد. بی گمان، همان گونه که تاریخ درباره سیاست پیشگان قضاوت خواهد کرد درباره اهالی رسانه نیز به داوری خواهد نشست.

در پایان ما پایگاههای خبری ایران اسلامی در کنار ملت رشید ایران، خود را پرچمدار حمایت از مظلومان و به خصوص ملت فلسطین و مردم بی دفاع غزه می دانیم و تلاش می کنیم با ایجاد فضای رسانه ای گسترده، گامی هر چند کوچک در جهت انعکاس غربت مردم غزه و آرمانهای آن برداریم و به رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اعلام می کنیم برای تحقق آرمانهای بلند ملت ایران، همواره آماده ایم.

به گزارش مهر سات های خبری - تحلیلی الف ، آفتاب ، تابناک، رجا، اصلاحات، جهان، فرارو، عصر ایران، آینده ، فردا، یاری، پلاک، بولتن و شهاب این بیانیه را امضا کرده اند.