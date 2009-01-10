آلودگی خاک تهران از هوای آن بدتر است

مدیر کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: از آنجا که آلودگی خاک ملموس نبوده و مسئولان کمتر در این ارتباط واکنش نشان داده اند بنابراین این موضوع مهجور مانده و زمانی حادتر می شود که همانند آلودگی هوا تمام دستگاهها را درگیر و هزینه های به مراتب بیشتری را برای کنترل می طلبد.

محمدباقر صدوق افزود: در حال حاضر در برخی مناطق تهران با آلودگی شدید خاک مواجه هستیم و براساس نمونه برداری که توسط استادان زمین پزشکی صورت گرفته خاک تهران شرایط خوبی از نظر محیط زیست شهری ندارد و در مرکز زباله تهران این شرایط به عنوان مطرح می شود.

موضوع آلودگی خاک تهران سالیان سال است که توجه کارشناسان و طرفداران محیط زیست و محققان این حوزه را به خود مشغول کرده است. سالهاست که خاک مناطق جنوبی تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی از مخازن زیرزمینی و یا لوله های انتقال فرسوده و نیز زوائد ناشی از پالایش نفت خام آلوده شده است که نمونه بارز آن در آب نهرهای جاری در منطقه و خاکهای اطراف آن به وضوح قابل مشاهده است.

بالاترین میزان آلودگی خاک مربوط به مرکز زباله شهر تهران در کهریزک است

مدیرکل محیط زیست استان تهران در این باره گفت: بالاترین میزان آلودگی خاک مربوط به مرکز زباله شهر تهران در کهریزک است که در این منطقه خاک تا لایه های 80-70 متری آلوده بوده و به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت شهروندان به حساب می آید و 600 تا 700 هکتار از زمینهای این منطقه را شامل می شود.

صدوق افزود: البته وضعیت آلودگی خاک در منطقه جنوب تهران شدیدتر بوده و به علت استقرار پالایشگاههای 1 و 2 تهران در آن شرایط نامساعدی را برای شهروندان در محدوده های اطراف به وجود آورده است طوری که به علت آلودگی نفتی تمام خاک آلوده شده است.

کارشناسان محیط زیست معتقدند که استفاده از سموم کشاورزی در سطح استان تهران، ساخت و سازهای بی‌رویه، توسعه معادن در مناطقی که ضروری نیست و انجام عملیات خاکبرداری غیرضروری از اصلی ترین آلاینده‌های خاک بارش بارانهای اسیدی به علت وجود آلودگی زیاد در هوای تهران نیز از دیگر موارد آلوده‌کننده خاک در تهران به شمار می‌آید.

در این باره مدیر کل محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: هر جا که زباله های صنعتی تجمع پیدا کنند آلودگی خاک نیز ایجاد و باعث بروز اختلالاتی در سلامت جسمی شهروندان می شود که پیش از این این آلودگی به علت وجود سرب در بنزین درصد بالایی از آلودگی خاک در تهران را به خود اختصاص می داد که این آلودگی در سالهای اخیر کاهش یافته ولی همچنان خاک تهران با آلاینده های دیگری آلوده می شود.

در این ارتباط ناصر نویدی متخصص خاک شناسی موضوع فرسایش را مطرح کرده و اظهار داشت: همزمان با این موضوع فرسایش خاک در شیبهای بالای تهران اتفاق می افتد که ساخت وساز در این شیبها فرسایش را تشدید می سازد.

وی افزود: در شمال تهران در دامنه های البرز شیب به گونه ای است که وقتی توسط عوامل انسانی دستکاری می شود به سمت فرسایش رفته و به نوعی خاک را از نظر زیست شناسی غیر قابل استفاده می کند.