آرژانتین حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آرژانتین عصریکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: آرژانتین حملات زمینی اسرائیل در نوار غزه و استفاده نامناسب از ارتش در این سرزمین را به شدت محکوم می کند.

وزارت امور خارجه آرژانتین همچنین خاطرنشان کرد: آرژانتین بر اسرائیل برای عقب نشینی از نوار غزه و احترام به تعهدات خود نسبت به قوانین بین المللی اعمال فشار می کند.

این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان همچون ترکیه، یونان، فرانسه، آلمان، روسیه، سوریه، لبنان، انگلیس، سوئد و بلژیک تظاهرات گسترده ای علیه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه برپا شده است تا جایی که در استانبول ترکیه و شهر رباط پایتخت مغرب تظاهرات میلیونی برگزار شد.

منابع پزشکی فلسطینی نیز امروز اعلام کردند از زمان آغاز حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه در شامگاه شنبه سوم ژانویه(14 دی) تا کنون 47 فلسطینی از جمله چندین زن و کودک شهید شدند.