هنرمندان در حمایت از مردم مظلوم غزه گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد در ابتدای این گردهمایی با اشاره به دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمان به عنوان یکی از اجزای لاینفک هنر گفت: هنرمندان هم پا به پای مردم ایران و تمام جهان با قلم، دوربین و خلاقیت خدادادی خود نشان دادند در خدمت مردم ستمدیده غزه هستند.
وی افزود: این شروع حضور مداوم هنرمندان در این عرصه خواهد بود و در هفتههای آینده هنرمندان تمام جهان آثار خلق شده خود را درباره مردم ستمدیده فلسطین و غزه در ایران در معرض دید مخاطبان قرار میدهند.
در ادامه گردهمایی مجید سرسنگی قائممقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با تسلیت ایام محرم حسینی و مظلومیت و شهادت مردم غزه گفت: امیدواریم با حرکت توفنده مردم دردمند دنیا حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی تمام و بار دیگر لبخند صلح و آرامش در غزه دیده شود.
وی ادامه داد: 60 سال از اشغال فلسطین و مقاومت مردم آن میگذرد ولی قصه پرغصه آن به حدی دردمند است که میتوان گفت آنچه در فلسطین رخ داده بیش از این سالها بوده است. جریان مداوم نبرد حق با کسانی که این کلام را برنمیتابند و مقابل آن میایستند و تهدید بشریت هستند، از بدو تاریخ وجود داشته است.
این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: شاید تقارن تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و ایام عاشورای حسینی بیانگر شعار همیشگی مسلمانان باشد که هر زمانی و هر زمینی عاشوراست. بیشک فریاد دشمنستیزی مسلمانان و کسانی که جانشان از این واقعه به درد آمده ادامهدهنده پیام ابوالفضل العباس (ع) در روز عاشورا است که برای تمام دوران به ما ارائه داد.
سرسنگی ادامه داد: تمام ظلمها محکوم به فنا هستند و روزی خواهد رسید که با ظهور امام زمان (عج) همه رنجها جای خود را به لذت دیدار ایشان میدهد. اقدام هنرمندان مرهمی برای مردم غزه است. زبان و عرصه هنر و فرهنگ بهترین راه مبارزه است با آنچه در غزه میگذرد. امیدوارم روزی همین جا شکست دشمن و پیروزی مردم فلسطین را جشن بگیریم.
در این گردهمایی بیانیههای سازمان بسیج هنرمندان، هیئت اسلامی هنرمندان و خانه تئاتر در محکومیت جنایتهای انسانی رژیم صهیونیستی در غزه قرائت شد.
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