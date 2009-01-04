یک مهاجم آلبانیایی در تمرین استقلال / غیبت پنج آبی پوش

به گزارش خبرنگار مهر، صدرنشین هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر که در هفته بیست و یکم این رقابتها روز شنبه با نتیجه 2 بر یک مس کرمان را شکست داد امروز تمرینات ریکاوری خود را در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار کرد.

نکته قابل توجه تمرین امروز استقلال حضور " دانیل جافا " بود که برای تست فنی با آبی پوشان تمرین کرد. این مهاجم 28 ساله سابقه بازی در لیگ سوئیس و تیم " تئوتا " آلبانی را دارد و در دیدار دوستانه ای که این تیم برابر میلان ایتالیا برگزار کرد برای تیمش گل زده است.

در تمرین امروز استقلال وحید طالب لو ، پیروزقربانی ، هادی شکوری، پژمان منتظری و یدالله اکبری غیبت داشتند.

مجتبی جباری که دوران آماده سازی پس از مصدومیت را طی می کند امروز دقایقی به همراه سایر بازیکنان استقلال به تمرین با توپ و فوتبال درون تیمی پرداخت.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال در حاشیه تمرین امروز با تشکر از بازیکنانش به خاطر کسب پیروزی برابر مس کرمان و حفظ صدرنشینی از آنها خواست در ادامه رقابتهای لیگ نیز با همین روحیه به میدان بروند.

قرار است تمرینات تیم فوتبال استقلال از فردا به مدت چهار روز تعطیل شود. استقلال در پایان هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر با 40 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ذوب آهن در صدر جدول رده بندی قرار دارد.