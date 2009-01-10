کشتی گیران اردبیل 21 مدال مختلف کسب کرده اند

احمد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع مدالهای کسب شده توسط کشتی گیران، 10 مدال طلا، دو نقره و 11 مدال برنز بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین کشتی گیران پیشکسوت استان اردبیل نیز امسال با حضور در مسابقات جهانی یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز به ویترین افتخارات استان افزوده اند.

حبیبی این موفقیتها و پیروزیها را مدیون تلاش شبانه روزی مربیان، ورزشکاران و مدیران کشتی استان دانست و ابراز داشت: برای استمرار این موفقیتها برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تدوین و از سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی در ادامه از ساماندهی و فعالیت بیش از دو هزار و 400 کشتی‌ گیر در استان خبر داد و افزود: این تعداد کشتی گیر در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسال ساماندهی شده است.

رئیس هیئت کشتی استان یاد آور شد: سازماندهی این میزان ورزشکار نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است که آمار چشسمگیری می باشد.

وی اعزام 12 داور به مسابقات کشوری، آسیایی و بین‌المللی، حضور66 کشتی گیر و سه مربی اردبیلی در اردوی تیم ملی، برگزاری مسابقات کشتی روز جهانی کودک و برگزاری کلاسهای داوری کنترل درجه یک، دو و سه را از دیگر موفقیتهای کشتی استان اعلام کرد.

