حضور کودکان در تصمیم گیریها آنها را آماده مسئولیت پذیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا محمدی پیش از ظهر امروز در همایش مدیران خانه های کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی افزود: افزایش فعالیتهای عام المنفعه، گسترش آموزشهای امدادی واکنشی سریع، جذب و شناسایی استعدادهای ویژه کودکان و نوجوانان اهداف این طرح است.

وی گفت: هلال احمر استان خراسان شمالی تصمیم دارد کودکان و نوجوانان خانه های سازمان بهزیستی خراسان شمالی با مهارتهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان آشنا کند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان شمالی هم با اشاره به اینکه این طرح در معنا بخشیدن به زندگی کودکان و نوجوانان آسیب دیده نقش مهمی دارد، افزود: ورود کودکان و نوجوانان در فعالیتهای اجتماعی سبب افزایش حس اعتماد به نفس و احساس شخصیت و هویت در آنها می شود.

غلامی آماده کردن کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی برای حضور در جامعه را از جمله وظایف سازمان بهزیستی دانست و گفت: آموزش فعالیتهای عام المنفعه یکی از بهترین راهکارها برای جبران آسیبهای اجتماعی در جوانان و نوجوانان است.

در خراسان شمالی 220 کودک و نوجوان زیر پوشش 12 خانه کودک و نوجوان سازمان بهزیستی قرار دارند.