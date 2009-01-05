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۱۶ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

حضور کودکان در تصمیم گیریها آنها را آماده مسئولیت پذیری می کند

حضور کودکان در تصمیم گیریها آنها را آماده مسئولیت پذیری می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: حضور کودکان و نوجوانان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها علاوه بر اجتماعی کردن، آنها را برای پذیرش مسئولیت در جامعه آماده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا محمدی پیش از ظهر امروز در همایش مدیران خانه های کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی افزود: افزایش فعالیتهای عام المنفعه، گسترش آموزشهای امدادی واکنشی سریع، جذب و شناسایی استعدادهای ویژه کودکان و نوجوانان اهداف این طرح است.

وی گفت: هلال احمر استان خراسان شمالی تصمیم دارد کودکان و نوجوانان خانه های سازمان بهزیستی خراسان شمالی با مهارتهای  امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان آشنا کند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان شمالی هم با اشاره به اینکه این طرح در معنا بخشیدن به زندگی کودکان و نوجوانان آسیب دیده نقش مهمی دارد، افزود: ورود کودکان و نوجوانان در فعالیتهای اجتماعی سبب افزایش حس اعتماد به نفس و احساس شخصیت و هویت در آنها می شود.

غلامی آماده کردن کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی برای حضور در جامعه را از جمله وظایف سازمان بهزیستی دانست و گفت: آموزش فعالیتهای عام المنفعه یکی از بهترین راهکارها برای جبران آسیبهای  اجتماعی در جوانان و نوجوانان است.

در خراسان شمالی 220 کودک و نوجوان زیر پوشش 12 خانه کودک و نوجوان سازمان بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 812210

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