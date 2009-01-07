به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی فصل 2009 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در دوبی برگزار شد.
- گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
الهلال عربستان، بنیادکار (کوروچی) ازبکستان، الاهلی امارات و صباباتری ایران
گروه B:
پرسپولیس ایران، الشباب عربستان، تیم اول مرحله پلی اف و الغرافه قطر
گروه C:
الجزیره امارات، الاتحاد عربستان، استقلال ایران و ام صلال قطر
گروه D:
پاختاکور ازبکستان، الشباب امارات، سپاهان ایران، الاتفاق عربستان
گروه E:
اولسان هیوندای کره جنوبی، نیوکاسل جت استرالیا، بیجینگ گوان چین، ناگویا گرامپوس ژاپن
گروه F:
گامبا اوزاکا ژاپن، اف ث سئول کره جنوبی، سری وی جایا اندونزی و شاندونگ لنونگ چین
گروه G:
شانگهای شنهوا چین، کاشیما آنتلرز ژاپن، سوون بلووینگز کره جنوبی و تیم دوم مرحله پلی اف
گروه H:
سنترال کوئست مارینرس استرالیا، تیانجین تدا چین، کاوازاکی فرونتال ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی
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