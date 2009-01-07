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۱۸ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۳

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد/ ایرانی‌ها حریفان خود را شناختند

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد/ ایرانی‌ها حریفان خود را شناختند

قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2009 امروز برگزار شد و تیم های حاضر در این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی فصل 2009 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در دوبی برگزار شد.

- گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:
الهلال عربستان، بنیادکار (کوروچی) ازبکستان، الاهلی امارات و صباباتری ایران

گروه B:
پرسپولیس ایران، الشباب عربستان، تیم اول مرحله پلی اف و الغرافه قطر

گروه C:
الجزیره امارات، الاتحاد عربستان، استقلال ایران و ام صلال قطر

گروه D:
پاختاکور ازبکستان، الشباب امارات، سپاهان ایران، الاتفاق عربستان

گروه E:
اولسان هیوندای کره جنوبی، نیوکاسل جت استرالیا، بیجینگ گوان چین، ناگویا گرامپوس ژاپن

گروه F:
گامبا اوزاکا ژاپن، اف ث سئول کره جنوبی، سری وی جایا اندونزی و شاندونگ لنونگ چین

گروه G:
شانگ‌های شنهوا چین، کاشیما آنتلرز ژاپن، سوون بلووینگز کره جنوبی و تیم دوم مرحله پلی اف

گروه H:
سنترال کوئست مارینرس استرالیا، تیانجین تدا چین، کاوازاکی فرونتال ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی

کد مطلب 812266

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