به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی فصل 2009 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در دوبی برگزار شد.

- گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

الهلال عربستان، بنیادکار (کوروچی) ازبکستان، الاهلی امارات و صباباتری ایران

گروه B:

پرسپولیس ایران، الشباب عربستان، تیم اول مرحله پلی اف و الغرافه قطر

گروه C:

الجزیره امارات، الاتحاد عربستان، استقلال ایران و ام صلال قطر

گروه D:

پاختاکور ازبکستان، الشباب امارات، سپاهان ایران، الاتفاق عربستان

گروه E:

اولسان هیوندای کره جنوبی، نیوکاسل جت استرالیا، بیجینگ گوان چین، ناگویا گرامپوس ژاپن

گروه F:

گامبا اوزاکا ژاپن، اف ث سئول کره جنوبی، سری وی جایا اندونزی و شاندونگ لنونگ چین

گروه G:

شانگ‌های شنهوا چین، کاشیما آنتلرز ژاپن، سوون بلووینگز کره جنوبی و تیم دوم مرحله پلی اف

گروه H:

سنترال کوئست مارینرس استرالیا، تیانجین تدا چین، کاوازاکی فرونتال ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی