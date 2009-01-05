پیشگیری از بحرانهای کارگری نیازمند رفع مشکلات واحدهای تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش ازظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان افزود: باید ازتمامی ظرفیتهای موجود در استان برای رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری استان بهره برد.

وی از تشکیل کمیته مشاوره و توانمندسازی واحدهای تولیدی و کشاورزی در استان خبر داد و اظهار داشت: اعضای این کمیته مؤظفند با سرعت، دقت و کارشناسی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی را شناسایی و بررسی کنند.

به گفته نیاوند، حفظ و صیانت از نیروی کار و اشتغال موجود و نیز تداوم حیات اقتصادی واحدهای تولیدی به حمایت همه جانبه متولیان و دستگاههای اجرایی نیاز دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: همکاری تمامی واحدهای ستادی استان در این امر حیاتی و ضروری است تا گامهای مؤثری برای توسعه استان برداشته شود.

وی یادآورشد: رسیدگی به وضعیت واحدهای دارای مشکل هر شهرستان توسط کمیته مشاوره و توانمندسازی آن شهرستان و به عهده فرماندار است.

طبق آمار 40 هزار واحدی تولیدی با 160 هزار کارگر در گلستان فعالیت دارد.