حسینیه اعظم زنجان؛ میعادگاه خیل عظیم عاشقان

آری بادها و طوفانها می خوابند و لی هرگز پرچم حسین نمی خوابد، زمانی که حاج ولی الله کلامی مداح شهیر آذری زبان فریاد می زند" یل یاتل طوفان یاتل یاتمز حسنین پرچمی" اقیانوس چوشان مردم فریاد او را پاسخ می گویند و جلوه ای باشکوه و عظیم از عشق و اردات به سرور و سالار شهیدان نشان می دهند و کنگره بزرگ عاشقان خط سرخ امام حسین(ع) را به جهانیان نمایش می گذارند.

هشتم ماه محرم زنجان حال و هوای دیگر دارد متفاوتر و باشکوه تر از هر روز، انگار خبری در راه است، خبری هولناک، شهر را غربتی عظیم را گرفته، غربتی که در همه جای شهریکسان است.

آنگاه که حاج مرتضی حیدری مطلع شروع دسته را با بیت معروف: "ای شمع حرمخانه / قربربانین العباس جاننار..........سنه پروانه / قربانین اولوم عباس" شروع می کند انبوه جمعیت فریاد "یا عباس" سر می دهد و آنگاه حرکت دسته شروع می شود حرکتی که شروع آن از انتهای پیش بینی شده برای دسته یعنی امامزاده سید ابراهیم گذشته است.

عاشقان حسین(ع) آنان که توانسته اند آمده اند و آنان که نتوانسته در حسرت حضور در این کنگره بزرگ و باشکوه لحظه شماری می کنند.

مردم شهر زنجان از کودک، جوان و زن و مرد همه همه در تدارک برای برپایی این اجتماع عظیم شده اند و این حرکت به یک فرهنگ اصیل و تاثیرگذار در شهر و استان زنجان تبدیل شده است.

حاشیه خیابانها مسیر دسته عزداری حسینیه مملو از انبوه مسافرانی است که از شهرها و روستاهای اطراف و بسیاری از استانهای دور به زنجان آمده اند تا در کنگره بزرگ عاشقان حسین(ع) شرکت کنند.

هرکسی به عشقی و به طلب حاجتی آمده یکی آمده برای تشکر از کرامت آقا امام حسین(ع) یکی آمده غم خود را تنها و تنها در انبوه اشکهای عاشقانه اش برای غم شهیدان صحرای کربلا جستجو کند.

آری اینجا زنجان است، پایتخت عشق و شور حسینی، شهر آنان که عشقشان روز هشتم محرم و حرکت در دسته عظیم زنجان است.

دسته حسینیه اعظم حال و هوای دیگر دارد باید عاشق بود و درک کرد بی عشق اهل بیت(ع) و شهدای ظهر عاشورا نتوان در این راه قدم نهاد زیرا اگر عشق حسین (ع) را نداشته باشی در طی مسیر رهپویان عاشق حسین(ع) نمی توانی ثابت قدم باشی پس عشق و عاشق واقعی باید تا در انبوه جمعیت غوطه ور شد تا فریاد روز عاشورای حسین(ع) را لبیک گفت.

دسته حسنیه اعظم زنجان را باید نمونه واقعی یک دسته عظیم و در عین حال اصولی عزداری برای شهیدان کربلا دانست، دسته عزداری حسنیه اعظم نه علم دارد نه تمثال بلکه تنها پرچم های سرخ و سبز است که در جلوی دسته خودنمایی می کند و سینه زنی مردم عزدار که به شکلی هماهنگ برگزار می شود.

اجتماع میلیونی مردم ایران در دسته حسنیه اعظم زنجان همواره جلوه های خاص از عشق و وفاداری مردم به خط سرخ شهادت و قیام کربلا است. مردم از اقصی نقاط کشور و حتی بسیاری از کشورهای خارجی برای شرکت در این حرکت میلیونی به شهر زنجان می آیند تا خود را در دریای خروشان عزداران ابا عبدالله بیابند.

حضور مادحین شهیر و بزرگی همچون حاج اصغر زنجان، استاد ولی الله کلامی، حاج جواد رسولی، حاج مرتضی حیدری و دیگران جلوه ای خاص به عزداریهای حسینه اعظم داده است به گونه ای که امروز در اقصی نقاط ایران آوازه این افراد به گوش می رسد.

از سوی دیگر به نیت این شمار عزادار آن قدر قربانی در پای دسته سر می برند که گفته می شود بیشترین قربانی پس از مکه معظمه در شهر زنجان و در روزهای عزاداری حسین (ع) صورت می گیرد.

تاریخچه شکل گیری این مسجد به یک قرن گذشته باز می گردد به طوری که براساس اولین سند مکتوب که با مهر (حاج میرزا لطف الله شیخ الاسلام وآخوند ملا کاظم )ممهور شده صفر المظفر 1295 هجری قمری ثبت شده که در زیر وقفنامه دو شخص خیرو نیکو کار به نامهای (حاج میرزا محمد نقی و حاج میرزا بابایی) تاجر که دو باب دکان را وقف صحیح شرعی کرده اند آمده است. در این وقفنامه قید شده با اطلاع عالیجناب (آخوند ملا علی اصغر روضه خوان ) در راه جناب ابی عبدالله الحسین (ع) در تکیه حسینیه خرج و احسان نمایند از اول ماه محرم تا دوازدهم محرم هر قسم مصلحت بداند صاحب اختیار است.

دومین سند مکتوب که با مهر آقای (سید عبدالرحیم مجتهد و آقا سید علی و آقا شیخ ابراهیم) ممهور شده مربوط به تاریخ شوال 1322 هجری قمری است که شخصی بنام (حاج محمد هاشم شریف العلماء) وقف صحیح شرعی و حبس مخلد نموده همگی مساحت ششدانگ و یک شعیر و دو ثلث شعیر قریه دهجلال از قراء سجاسرود خمسه را با کافه توابع و ملحقات و مزارع مائیه و دعیه و مراتع و معالف و بسائین و میاه و عیون و انهار و املاک و عمارات و محل اکداس و طراقین بر حضرت سیدالشهداء ارواح العالمین له الفداء حسینیه اعظم زنجان همواره هیئت امناء این مکان مقدس از توان و ظرفیت های موجود جهت ارتقاء فرهنگ عاشورا و کیفیت مجالس عزاداری سرور شهیدان استفاده کرده و با سازماندهی نیروی انسانی مخلص توانسته است تا حد نسبتا مطلوب در مقطع کنونی این مکان را اداره نماید.

در بخش فرهنگی ایجاد کتابخانه و بخش سمعی و بصری و تکثیر نوارهای سخنرانی وعاظ و پخش اینترنتی مراسم عزاداری و غیره به سراسر جهان و در بخش مذهبی برگزاری مراسم دعا و عزاداری و اعیاد ائمه طاهرین علیهم السلام و سخنرانی در حد توان، برگزاری مراسم با شکوه دهه محرم و دسته عزاداری شب تاسوعا که تنها برای این مراسم حدود 45 روز تا دو ماه برنامه ریزی و جلسات متعددی برگزار می شود.

مراسم سوم شعبان سالروز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) نیز به نحو خاصی در این حسینیه برگزار می شود. برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان هم به صورت اقامه نماز جماعت ،سخنرانی و مداحی است.

مراسم هفتگی زیارت عاشورا که در شب های جمعه و دعای ندبه در صبح جمعه برگزار می شود نیز همواره مورد استقبال جمع کثیری از مردم به خصوص جوانان قرار می گیرد.