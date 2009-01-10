ایران در تولید برق از انرژی خورشیدی صاحب فناوری بومی شد

پیمان کنعان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه در این نیروگاه تمام زمینه ها، تجهیزات و دستگاه ها با دانش بومی ایران ساخته شده، بیان کرد: با ساخت نیروگاه خورشیدی شیراز ایران گام بلند خود را در راه تولید برق از این نوع فناوری برداشته و جایگاه خود را نیز در جهان تثبیت کرده است.

وی تصریح کرد: طبق پیش بینی های به عمل آمده در دنیا، جهان تا سال 2025 وارد عرصه اقتصادی شدن این فناوری می شود و تا آن موقع کشورها باید نیروگاه های خود را ساخته و وارد فاز گسترش کار شوند.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژیهای نو با اشاره به اینکه نیروگاه خورشیدی شیراز، ایران را در مرحله شروع کار برای تولید چنین فناوری قرار داده، بیان کرد: در این 15سال ما فرصت داریم که در این راه به ثبات مناسبی دست یافته و کار را توسعه دهیم که البته با توجه به برخورداری ایران از این فناوری به صورت بومی، مشکلی در آینده برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور نخواهیم داشت.

برای ساخت نیروگاه های خورشیدی بیشتر مشکلی نداریم

کنعان با تاکید بر اینکه در کنار برخورداری از این فناوری دولت باید تا 15سال آینده برای حمایت از این حوزه و بخش خصوصی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد، بیان کرد: در حال حاضر نیز برای ساخت نیروگاه خورشیدی شیراز دولت تمام اعتبارات و تجهیزات لازم را مهیا کرد و در آینده نیز برای بخشهای حمایت کار دچار مشکل نخواهیم شد.

وی تعیین قیمتهای مناسب برای خریداری برقی که از این نیروگاه در آینده توسط بخش خصوصی ایجاد می شود به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی دولت یاد کرد و افزود: بخش خصوصی به راحتی می تواند در آینده وارد عرصه ساخت این نیروگاه ها شود، زیرا با ساخت انبوه این نیروگاه ها هزینه های تولید تجهیزات کاهش یافته و تولید انبوه مقرون به صرفه می شود.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژیهای نو از توسعه فناوری و گسترش فناوری به عنوان دو محور نمودار کاهش قیمت یاد کرد و افزود: توسعه فناوری را می توان شامل دو بخش تولید و توسعه منابع فیزیکی و تجهیزاتی و توسعه نیروی انسانی دانست که در این مرحله نیروی انسانی لازم تربیت، کرسیهای دانشگاهی راه اندازی و تجهیزات و زمینه لازم برای فناوری مورد نظر به مرحله تولید رسیده و روز به روز نیز کیفی تر می شود.

کنعان خاطرنشان کرد: در بخش گسترش سعی می شود که تولیدات به مرحله انبوه رسیده و کار اقتصادی خواهد شد، به عنوان نمونه ما در نیروگاه خورشیدی شیراز شش هزار قطعه آیینه درست کردیم اما وقتی این تولید به مرحله انبوه رسید و از شش هزار تا به شش میلیون قطعه آیینه افزاش یافت به طور طبیعی کارخانه ها نیز برای تولید این تجهیزات دستگاه های بهتری خریداری کرده و در مجموع خط تولید راه اندازی می کنند که در نهایت کاهش قیمتها و اقتصادی شدن فناوری را در پی خواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی شیراز می تواند مرکز تولید دانش در این بخش باشد

مدیر دفتر انرژی خورشید سازمان انرژی نو ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای نیروگاه خورشیدی شیراز در ابعاد گوناگون برنامه های توسعه ای مختلفی خواهیم داشت، افزود: یکی از این ابعاد بخش تحقیقاتی نیروگاه بوده زیرا این محل می تواند مرکزی برای تولید دانش و تحقیق پیرامون انرژی خورشیدی باشد.

کنعان با بیان اینکه به طور احتمالی برای افزایش ظرفیت این نیروگاه نیز برنامه هایی خواهیم داشت، عنوان کرد: در حال حاضر نیروگاه مذکور ظرفیت تولید برق معادل 250کیلو وات دارد که می توانیم با نصب کلکتورهایی با سایزهای بزرگتر افزایش ظرفیت را تا 500کیلو وات داشته باشیم.

نیروگاه انرژی خورشیدی شیراز در 15کلومتری شیراز قرار دارد. در این نیروگاه خورشیدی 48کلکتور که طول هر کدام 25متر است، نصب شده به این ترتیب که این کلکتورها خورشید را بر اساس برنامه نرم افزاری از صبح تا غروب ردیابی و اشعه خورشیدی را از طریق آیین های سهموی شکل متمرکز کرده و در کانون خطی خود و سیال عامل انرژی به دمای طراحی شده می رسد و این سیال در مبدلهای حرارتی، حرارت خود را به آب داده و بخار فوق داغ را برای به حرکت درآوردن توربین و تولید برق توسط ژنراتور ایجاد می کند.