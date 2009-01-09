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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

ثبت رکوردی جدید در تولید تلویزیونهای باریک

ثبت رکوردی جدید در تولید تلویزیونهای باریک

رکورد تولید باریکترین تلویزیون جهان با استفاده از دیودهای نوری به یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم الکترونیک در جهان تعلق خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت الکترونیکی سامسونگ قصد دارد طی برگزاری نمایشگاه مصرف کنندگان بین المللی الکترونیک باریک ترین تلویزیون جهان را به نمایش بگذارد.

بر اساس جزئیات ارائه شده توسط مقامات سامسونگ، این تلویزیون مسطح ضخامتی در حدود 6.5 الی 7 میلیمتر داشته و در ساختار آن از دیودهای نوری استفاده شده است.

به دلیل استفاده از دیودهای نوری به جای نورهای فلورسانت متخصصان موفق به تولید این تلویزیون در ابعادی بسیار باریک شده اند. باریک ترین تلویزیونی که تا به حال ارائه شده بود از 8 میلیمتر ضخامت برخوردار بوده که سال گذشته توسط شرکت فیلیپس ارائه شد.

بر اساس گزارش پی سی ورلد، نمایشگاه مصرف کنندگان بین المللی الکترونیک از روز سه شنبه و در شهر لاس وگاس آغاز به کار کرده و طی این نمایشگاه رتبه احتمالی باریک ترین تلویزیون جهان به سامسونگ تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 812336

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