ثبت رکوردی جدید در تولید تلویزیونهای باریک

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت الکترونیکی سامسونگ قصد دارد طی برگزاری نمایشگاه مصرف کنندگان بین المللی الکترونیک باریک ترین تلویزیون جهان را به نمایش بگذارد.

بر اساس جزئیات ارائه شده توسط مقامات سامسونگ، این تلویزیون مسطح ضخامتی در حدود 6.5 الی 7 میلیمتر داشته و در ساختار آن از دیودهای نوری استفاده شده است.

به دلیل استفاده از دیودهای نوری به جای نورهای فلورسانت متخصصان موفق به تولید این تلویزیون در ابعادی بسیار باریک شده اند. باریک ترین تلویزیونی که تا به حال ارائه شده بود از 8 میلیمتر ضخامت برخوردار بوده که سال گذشته توسط شرکت فیلیپس ارائه شد.

بر اساس گزارش پی سی ورلد، نمایشگاه مصرف کنندگان بین المللی الکترونیک از روز سه شنبه و در شهر لاس وگاس آغاز به کار کرده و طی این نمایشگاه رتبه احتمالی باریک ترین تلویزیون جهان به سامسونگ تعلق خواهد گرفت.