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۱۶ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

ایجاد موزه آثار کاوشهای باستان شناختی "خداآفرین"

ایجاد موزه آثار کاوشهای باستان شناختی "خداآفرین"

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اعلام کرد: موزه آثار کاوش های باستان شناختی منطقه "خداآفرین" ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید رئیس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محوطه های باستان شناسی "خداآفرین" افزود: این موزه در آینده نزدیک و با توجه به میزان همکاری مسئولان محلی در یکی از سه شهر خداآفرین، جانانلو و یا کلیبر دایر خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر ایجاد یک موزه تخصصی، آثار به دست آمده از فصلهای مختلف کاوش منطقه خداآفرین در دیگر موزه های آذربایجان شرقی و کشور به نمایش درخواهد آمد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ایجاد موزه تخصصی آثار باستانی در کنار احداث یک سد عظیم و نیز گسترش منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس تا خداآفرین را نوید بخش جهش فرهنگی و اقتصادی منطقه دانست.

وی از اهالی شهر خداآفرین و روستاهای همجوار خواست با سعه صدر پذیرای گردشگران داخلی و توریستهای خارجی باشند و از مبادرت به انجام هر گونه برخورد ناشایست احتمالی خودداری کنند.

محمدی با تاکید بر اینکه موردی از برخورد نامناسب اهالی خداآفرین با گردشگران گزارش نشده است، اظهار داشت: توسعه صنعت توریسم رونق بخش های اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت و لذا اتخاذ تدابیرلازم برای افزایش شمار گردشگران و توسعه صنعت توریسم در این مقطع زمانی ضرورت دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: اکنون بشر از زندگی صنعتی خسته شده و علاقمند است با پناه بردن به آغوش طبیعت به آرامش روحی دست یافته و با آداب و رسوم مردم دیگر نقاط آشنا شود.

محمدی با اشاره به قدمت شش هزار ساله منطقه خداآفرین، آن را از لحاظ سیاسی و فرهنگی خوشحال کننده ارزیابی و تاکید کرد: باید از گذشته درخشان خود صیانت کنیم که در غیر این صورت دیگران از هویت ما برای خود تاریخ خواهند ساخت.

خداآفرین یکی از بخش های شهرستان کلیبر است و با جمعیتی افزون بر 50 هزار نفر در 250 کیلومتری شمال تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.

کد مطلب 812355

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