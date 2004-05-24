راه آهنهاي ايران ، روسيه و آذربايجان كنسرسيوم بين المللي تشكيل مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين سند همكاري كه در پايان اجلاس مشترك سعيد نژاد و خاديف روساي راه آهنهاي ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان در مسكو امضا شد، بر ايجاد حمل و نقل ريلي مستقيم و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي ميان اروپا ، روسيه ، ايران ، جمهوري آذربايجان ، هند و كشورهاي حوزه خليج فارس تاكيد شده است.

بر اساس اين يادداشت تفاهم ، شكل حقوقي ، سازماني ، ميزان سرمايه اسمي ونحوه سرمايه گذاري هر يك از سه كشور ياد شده در اين كنسوسيون توسط گروه كاري مشخص خواهد شد.

همچنين در اجلاس كارشناسي سه كشور كه در شهريور ماه سال جاري در باكو تشكيل مي شود، نرخهاي قابل رقابت براي حمل كالا هاي ترانزيتي در راهگذر شمال - جنوب در مقايسه با ديگر مسيرها موردمطالعه قرا رخواهد گرفت.

بر اساس اين سند همكاري ، سه كشور بررسي لازم را به منظور جذب و شناسايي كالا براي حمل در راهگذر شمال - جنوب كه تامين كننده ارتباطات حمل و نقلي ميان اروپا با هند كشورهاي حوزه خليج فارس و جنوب شرق آسيا است انجام خواهند داد.

تعامل سه كشور در زمينه طراحي ، اكتشافي ، تشكيل اولين جلسه گروه كاري براي ايجاد كنسرسيوم در ايران و برگزاري اجلاس بعدي روساي راه آهنهاي ايران ، روسيه وجمهوري آذربايجان در باكو در ماههاي آينده از ديگر بندهاي اين تفاهمنامه است.

در اين نشست سه جانبه كه از 30 ارديبهشت تا دوم خرداد ماه جاري در مسكو برگزار شد طرفين درخصوص جذب بارهاي ترانزيتي ، توسعه زيربناهاي حمل و نقل ريلي براي حمل بار در مسير اروپا - آسيا و تحكيم همكاري در زمينه صنعت ريلي تبادل نظر كردند.