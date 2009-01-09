4 تصویر زیبا از دنیای نجوم/ هر روز از سال جهانی نجوم با عکسهای نجومی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای آغاز فعالیتهای سال نجوم که در سراسر جهان در حال شکل گیری است انجمن سال نجوم در حال اجرای برنامه ای جالب توجه به منظور افزایش توجه جهانیان نسبت به این سال پر حادثه است.

در این برنامه که بر روی سایت رسمی این انجمن و سال بین المللی نجوم در حال اجراست به صورت روزانه تصاویری شگفت انگیز از جهان و کهکشانها بر روی این سایت قرار می گیرد. در عین حال متخصصان کیهان شناسی و اختر شناسی به توضیح این تصاویر پرداخته و اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زیر هر تصویر درج می شود.

تصاویر زیر تصاویر روز نجومی است که از تاریخ 2 ژانویه الی 5 ژانویه بر روی سایت رسمی سال نجوم قرار گرفته اند:

تصویر نجوم روز 2 ژانویه 2009: در این تصویر اجتماع سیاره ماه و سیاره زهره در آسمان تاریک مونیخ کریخن در اتریش مشاهده می شود.

اجتماع ماه و سیاره زهره

تصویر نجوم روز 3 ژانویه 2009: این دو خوشه ستاره ای که به راحتی و با استفاده از دوربین دو چشمی قابل مشاهده هستند، میدانهای ستاره ای دوست داشتنی در شمال صور فلکی Perseus بوده و در عین حال در آسمانهای تاریک بدون استفاده از تجهیزاتی خاص نیز قابل مشاهده هستند. این خوشه ها 130 سال قبل از میلاد مسیح توسط اخترشناس یونانی به نام Hipparchus کشف شد. این دو خوشه ستاره ای از یکدیگر چندین صد سال نوری فاصله داشته و دارای ستاره هایی جوان تر و داغ تر از خورشید هستند. در عین حال تحقیقات نشان می دهد که این دو خوشه از یک محدوده شکل گیری ستاره ای به وجود آمده و همسن هستند.

خوشه های دو گانه ستاره ای

تصویر نجوم روز 4 ژانویه 2009: در کهکشانهای دوردست، سرعت حرکت زمان کاسته می شود و به واسطه این تاخیر در زمان، نور به سمت طیف قرمز تمایل پیدا می کند. اخترشناسان با استفاده از این خصوصیت نور قادر به اندازه گیری مسافتهای وسیع در جهان می شوند. در این تصویر نور کهکشانهای دور افتاده به نورهای تشکیل دهنده آن شکسته و تجزیه شده و به اختر شناسان این اجازه را می دهد که تمایل به قرمزی خطوط طیفی را اندازه گیری کنند. با استفاده از چنین تصویری می توان فاصله صدها کهکشان را با استفاده از دستگاه طیف نگار تلسکوپهای پیش رفته اندازه گیری کرد. دستیابی به چنین اطلاعاتی می تواند زمان و مکان شکل گیری اجرام آسمانی و کهکشانها را به خوبی آشکار کند.

شکست نور کهکشانهای دوردست

تصویر نجوم در 5 ژانویه 2009: این تصویر شهابسنگی را در حال حرکت به سوی افق صبحگاهی آسمان در شهاب باران سالانه Quadrantid به ثبت رسانده است. این تصویر در حالی ثبت شده است که شهابسنگ در حال عبور از کنار ستاره آبی فام بتا اسکورپی است. نقطه نورانی سبز فامی که در امتداد این شهابسنگ به چشم می خورد ستاره دنباله دار لاولین است که در جولای 2007 کشف شده است. این ستاره در این تصویر بسیار کم رنگ تر از آن است که با چشم غیر مسلح امکان دیدن آن وجود داشته باشد اما در انتهای ماه فوریه بسیار درخشان شده و خود را در معرض دید اختر شناسان قرار خواهد داد.

این تصویر توسط بابک تفرشی ستاره شناس و عکاس جوان ایرانی ثبت شده و در این سایت به نمایش گذاشته شده است.