تاثیر نیروی گرانش بر رشد بدن

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد که در صورت برابر بودن شرایط فیزیکی بدن انسان با دیگر موجودات نظیر مارمولک، قرار گیری در خلا می تواند سرعت رشد را در بدن کاهش دهد.

محققان سازمان ناسا به منظور آزمایش این پدیده دم 16 مارمولک را که توانایی باز سازی اعضای بدن خود را دارند قطع کرده و آنها را به فضا ارسال کردند. این جانداران طی دوره ای ترمیمی معمول که بر روی زمین به منظور بازسازی این عضو از بدن مورد نیاز است در محیط فضا قرار گرفته و پس از بازگشت محققان مشاهده کردند که رشد دم این جانوران طی این مدت از نصف کمتر بوده است.

به گفته محققان این پدیده مدرکی محکم از کاهش میزان رشد و بازسازی در بدن جانداران در فضایی خالی از نیروی گرانش به شمار می رود. همچنین این آزمایش بیانگر این نکته است که سیگنالهای فعالیتهای گرانشی در تقسیمات سلولی نقش داشته و عدم حضور این فعالیتها در بدن انسان اختلال ایجاد خواهد کرد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان بر این باورند که تاثیرات گرانشی بر بدن انسان امری قابل تامل است که قبل از آغاز زندگی بشر در فضا باید مورد توجه جدی دانشمندان قرار گیرد.