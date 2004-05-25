پروژه اي ديگر با بازي بنيسيو دل تورو

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " دل تورو" درحال حاضردرزمره پركارترين هنرپيشگان دنياي سينما جاي دارد وچندي پيش قرارداد ايفاي نقش درفيلم " شهرگناه " به كارگرداني " رابرت رودريگوئز" را امضا كرد.

پروژه جديد اين هنرپيشه Tru Calling نام دارد وداستان تلاشهاي مامورمبارزه با قاچاق مواد مخدررا درمحوريت دارد.

شنيده ها حاكي ازاين است كه اين پروژه براساس مقاله اي كه درنشريه نيويوركربه چاپ رسيده جلودوربين مي رود وازحضور" دل تورو" درنقش ماموري سود مي جويد كه رد پاي قاچاق را درتابوت سربازان آمريكايي جنگ ويتنام جستجو مي كند.

ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به " دنزل واشنگتن " اشاره كرد كه درنقش كاراكترمنفي فيلم بازي مي كند." دل تورو" درسال2001 تنديس اسكاربهترين هنرپيشه نقش مكمل را به پاس ايفاي نقش درفيلم " قاچاق " ازآن خود كرد.