پایان جنگ غزه با رژیم صهیونیستی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی امروز در دیدار اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ مورد غفلت مواقع شده است بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر جزو قوانین پیشرو در تفکر اسلامی است و قابلیت الگو شدن در دیگر جوامع را نیز دارد.

وی ادامه داد : یکی از مشکلات جوامع امروز تصور این است که اگر قوانین مصوب وجود داشته باشد، برای سلامت جامعه کفایت می کند در حالی که باید وجدان بشری آرامش داشته باشد.

نماینده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: نظاماتی که متصل به وجدان بشری باشند مترقی هستند، اما نظامات اگر از وجدان بشری و امر به معروف و نهی از منکر منطقع باشند به خود ظلم کرده اند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه سلامت، آرامش و سکینه آرامش جامعه در گروه امر به معروف و نهی از منکر است، بیان داشت: در تفکر اسلامی به وجدان بشری و امر به معروف و نهی از منکر توجه شده، چون این فریضه حیات بخش است و همه انسانها در معرض لغزش هستند، اما آنچه که عامل اصلاحات مستمر در انسان است همین تذکر خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر روش های مختلفی دارد بار دیگر بر غفلت از این فریضه در سالهای گذشته تاکید کرد و گفت: غفلت از امر به معروف و نهی از منکر باعث می شود تراز جامعه از دست برود و به همین دلیل احیای این فریضه مهم است.

لاریجانی با اشاره به ایام شهادت امام حسین(ع) اصلاحات را یک رکن اساسی در قیام امام برشمرد و گفت: امام حسین (ع)، اصلاحات را برای جامعه لازم می دانست و تنها از طریق امر به معروف و نهی از منکر اصلاحات واقعی انجام می شود.

وی در خصوص اهمیت امر به معروف در جامعه یادآور شد: اگر مقوله امر به معروف در جامعه تسلط پیدا کند آن جامعه دچار پریشانی نمی شود و مسیر مستقیمی را طی خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه امر به معروف مراتب مختلف فردی و اجتماعی دارد خاطرنشان کرد: در مکتب اسلامی همواره خصوصیت اجتماعی به خصوصیت فردی ترجیح دارد و انسان سعادتمند کسی است که در مدینه فاضله زندگی کند.

وی افزود: تذکر در امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد و در یک جاهایی جنبه لسانی دارد و برخی جاهها نیز تذکر ورای لسان است و با گفتگو موضوع قابل حل نیست فرض کنید نظامی باشد که ظلم می کند و با گفتگو هم حل نمی شود در این مورد باید مبارزه کرد . به عنوان مثال آمریکا در نظام بین الملل زور می گوید و به ایران هم زور می گوید، در بحث هسته ای نیز نگاهشان زورگویانه است و با وجود این زورگویانه از مذاکره حرف می زنند در حالی که مذکره وقتی است که زور نگویند و وقتی آنان از چماق بزرگ و هویج حرف می زنند یعنی نمی خواهند مذاکره کنند چون در مذاکره باید منطق برابرداشته باشند.

لاریجانی ادامه داد: در پشت میز اگر کسی از چماق بزرگ حرف بزند باید او را به باغ وحش برد نه اینکه با او مذاکره کرد و روش آمریکایی ها یک نوع فریبکاری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار مردم در این منطقه اشاره کرد و گفت: رفتار صهیونیست ها در غزه یک رفتار سبوعانه است و در تاریخ هم کم نظیر است هرچند در سطح پایین تر حملاتی را در گذشته انجام داده بودند اما اینکه مردم یک منطقه را با یک و نیم میلیون نفر جمعیت مورد محاصره قرار دهند و وحشیانه بر سر آنان بمب بریزند، در عین حال بگویند ما اهل مذاکره هستیم بی سابقه و یک توحش مدرن است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمایت برخی از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بیان داشت: کسانی که در راه خدا استقامت کنند پیروز می شوند و این یک وعده الهی است و محقق می شود و اگر چه صهیونیستها آغاز کننده جنگ هستند اما پایان دهنده آن نخواهند بود و سرنوشتشان همان سرنوشت جنگ تموز یا جنگ 33 روزه خواهد شد.

لاریجانی با بیان اینکه رفتار اسرائیلی ها از نازیها بدتر است تصریح کرد: با این وجود در عرصه بین الملل با صهیونیستها مماشات می شود تا به اهدافشان برسند و بر همین اساس سران برخی کشورهای عربی با بهانه جویی سعی می کنند کمک نکردن خود را به مردم فلسطین توجیه کنند تا صورت ظاهری را بزک کرده باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دنیایی که امر به معروف و نهی از منکر به معنای واقعی در آن حاکم باشد شاهد این بی عدالتی ها نخواهیم بود و هیچکس به خودش اجازه نخواهد تا اینگونه سخن بگوید یا رفتار کند.

عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: مسئله امر به معروف با مراتب آن سالم سازی محیط و گام نهادن برای رسیدن به مدینه فاضله است و اگر فضای جامعه را از معروف پر کنیم جا برای منکر کم می شود و اگر انسان به رفتارهای سالم عادت کند دیر لغزش پیدا می کند و البته عادت استمرار می خواهد.

نماینده قم اضافه کرد: راه مبارزه با شیطان گسترش معروف و ضیق کردن فضای منکر است.

لاریجانی با بیان اینکه امروز به یک عرفان اجتماعی در کشور نیاز است یادآور شد: با عرفان اجتماعی فضای آرامش روحی جامعه بوجود می آید و همانطور که عرفان فردی باعث دوری از منکرات می شود اگر عرفان اجتماعی هم وجود داشته باشد و جامعه احساس کند دریافت های بالاتری وجود دارد یک سرور و بهجت و تکامل بدنبال خواهد داشت.

وی در خاتمه گفت: اگر بخواهیم جامعه اخلاقی و عرفانی داشته باشید آداب خاصی نیاز است و از نظر معاشرت اجتماعی معروف هایی باید به جامعه تسری یابد تا نشاط اجتماعی بوجود بیاید.

پیش از سخنان علی لاریجانی حجت الاسلام زرگر رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در خصوص اقدامات و برنامه های آتی این ستاد گزارشی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.