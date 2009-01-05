کیواننیا در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند در سه قسمت 25 دقیقهای به مناسبت دومین سالگرد مرحوم علامه دوانی محقق و مورخ بزرگ تاریخ اسلام به سفارش گروه فرهنگ و معارف شبکه یک تهیه شده و شامل گفتگو با اطرافیان و تصاویر بازسازی شده او است. در این مستند داستانی گفتگوهایی هم با شخصیتهای فرهنگی تهیه کردهایم که درباره علامه دوانی صحبت کردند.
وی در ادامه افزود: علامه دوانی از محققان بسیار خوب تاریخ اسلام است، اما آنطور که باید معرفی نشده و مسئولان صدا و سیما هم بعد از مرگ او افسوس خوردند که چرا در همایش چهرههای ماندگار از وی تقدیر نکردهاند. از کتابهای شاخص او میتوان "مفاخر اسلام" را نام برد که زندگینامه چهرههای تاریخ اسلام است. آخرین کتاب او "نقد عمر" دستمایه ساخت مستند ما قرار گرفته است.
عواملی که با پروژه مستند داستانی "نقد عمر" همکاری کردند عبارتند از انوشا جواهریپور مدیر نور و تصویر، محمد خامسی محقق، وجیهه سامانی نویسنده، کیواننیا تدوینگر، مریم صفیخانی گوینده متن و علی همت مومیوند گوینده مونولوگ.
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